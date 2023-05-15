上網變天？ 5G寬頻成行成市　一文睇清三大伏位

家居寬頻，以往首選光纖，奈何光纖未必去得到低密度住宅如村屋及單幢樓。5G寬頻的出現，顛覆家居寬頻概念，無需再理會光纖覆蓋，亦不用等師傅拉線，DIY一插即用，完美解決家居上網問題。不過5G寬頻賣到成行成市，間間電訊商都話自己最好，到底有無伏位呢？以下等小編同大家一文睇清。



伏位1：數據無限速度有限



既然用於家居，沒有理由要慳住用。間間標榜自己5G寬頻任用，但留意任用旁邊總會有粒星星，原來這粒星星代表：

1. 到特定用量後，立即限速或者將你於網絡內的優先次序降低，即是如果多人同時使用的話，你分到的網絡資源將會較少，即是速度下降。

2. 有一間甚至當用量到200GB後，立即限速 10Mbps，連4G都不如。

當中有一個電訊商卻屬例外，3香港的5G寬頻計劃共分三種，最高檔次的一個主打真任用，並無任何條款細節，不會因用戶用到特定用量立即限速，任你瘋狂玩online game、上Netflix煲劇或到串流平台聽最新派台歌曲，絲毫不會影響你的網絡體驗。即使是入門月費計劃的FUP公平使用量也較其他台多，所以點計都有著數。



伏位2：5G Router隨時要自備



上完台個個以為立即可以上網，原來並非所有電訊商的計劃都包括5G Router，即是要客戶額外租用或購買。部份電訊商如3香港就一個月費已經包埋5G Router，約滿後無需歸還，收費更簡單之餘，上台送埋5G Router。



伏位3：月費最低未必支出最少



剛才提到，部份電訊商需另購或租5G Router，變相每月使費更貴！到底哪個電訊商的5G寬頻最抵用？講多無謂，一於用數字說話：

有圖為證，四大電訊商之中，3香港的5G寬頻最抵用。明白各位想知道自己家中接收情況再決定，所以特設免費上門測試，更有7日試用保證，試到滿意再決定都未遲！

*適用於特選住戶和3香港現有月費計劃客戶，另需繳付每月$18行政費。

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（特約）