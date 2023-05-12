【G-SHOCK】40周年大館展覽創辦人來港見粉絲　限時3日兼率先推紀念新作【內附登記連結】

▲ 是次40周年展覽，G-SHOCK之父伊部菊雄亦有到來。（圖片品牌提供）

相信大家對來自日本的G-SHOCK腕錶不會陌生，有不少人家中甚至擁有超過一枚，而身為G-SHOCK的擁躉今個星期有福了，品牌為了迎接40周年，由即日起至星期日在中環大館舉行《An Evolution of Toughness》展覽，今日G-SHOCK之父伊部菊雄更專程來港作近距離與fans夜流。

整個展覽由G-SHOCK技術體驗館、G-SHOCK時光隧道和G-SHOCK 40週年新品展館三大空間組成，除了深度解構品牌手錶的故事外，同場亦可拍下照片製作專屬個人展覽通行證，加入成為G-SHOCK一員，將這珍貴的時刻保留！此外，展區內更設有抽獎活動，每人均有機會獲得G-SHOCK 40週年限定紀念品。

技術體驗館

進入場館，大家率先了解到G-SHOCK的背景資料及研發歷程，重溫過去40年前G-SHOCK的誕生過程。包括研發技術與突破困難的經過，並成功打破「手錶容易跌破」的傳統觀念，創造堅固無比手錶的故事；同時以物理角度解構G-SHOCK堅固耐用的核心技術，在專員指引下進行多種撞擊測試，親身試驗G-SHOCK錶體的強韌結構，嘗試在 2 米高處掉下的測試等。

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時光隧道

二站通過G-SHOCK時光隧道，穿越1983年至今40年來品牌腕錶的發展歷程，重現品牌歷史上的重大時刻、不同別注型號的誕生以及設計上的轉變。當中展出一系列歷代極為罕有的型號，包括25、30及35週年紀念型號。

40周年新品展館

這裏優先開賣多款限定型號，包括40週年限定紀念Remaster Black黑魂系列，錶帶上印有匯聚G-SHOCK 40年開發歷程之中獨當一面的重要型號，別具意義。同時系列有4款不同型號，包括可更換兩種不同經典風格錶圈的DWE-5657RE-1、GA-2140RE-1A、DW-6640RE-1和GA-114RE-1A。

▲ 為慶祝FROGMAN系列30週年，推出紀念潛水錶GW¬8230NT-4，經典非對稱設計配上赤紅配色復刻傳奇蛙人錶款，背蓋與錶面LED背光燈均設有30週年限定蛙人圖樣。（$5,680/圖片品牌提供）

此外，適逢專為潛水人士而設的G-SHOCK Master of G FROGMAN系列亦踏入30週年，會場亦優先限量發售FROGMAN 30週年第二款限定紀念版——赤紅配色的GW?-8230NT-?4，以及全新推出的MRG?-BF1000R-?1A，採用頂級日本山形廠房工藝製造的旗艦級鈦金屬潛水專用手錶。

《An Evolution of Toughness》info

日期：即日至5月14日

時間：星期五（3：30pm-8pm）

星期六、日（11am-8pm）

地點： 中環荷李活道10號大館HALL F

登記網站：http://bit.ly/3KOJ4tV

記者：何偉雄