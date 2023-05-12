【喪盡天良】為討好情婦從15樓掟子女落街 狠父與情婦上訴二審判決出爐

▲ 內地狠父與情婦拋小姊弟落樓，不服死刑上訴，二審判決出爐維持原判。

內地重慶一對未滿3歲小姊弟，2020年慘遭生父張波及其情婦葉誠塵謀殺，從15樓家中雙雙墮地身亡。法院在2021年年底對案件進行一審，以故意殺人罪判處兩人死刑。張波及葉誠塵不服裁決提出上訴，4月初進行二審，昨日（11日）判決出爐，維持一審兩名被告人死刑、剝奪政治權利終身的判決。

生父為討好情婦殺親兒

綜合內地傳媒報道，案發於2020年11月2日，家住重慶南岸區錦江華府的張波，將2歲女兒和1歲兒子從15樓丟出窗外，孩子當場摔死。調查發現張波與女友葉誠塵為「清除結婚障礙」商討殺死孩子，生父為討好「富二代」情婦，狠心把孩子推落樓，偽裝成意外，生父更於孩子死亡時假惺惺地撞頭嚎哭。

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當地法院在以故意殺人罪，一審判決兩人死刑，剝奪政治權利終身。然而，兩人提出上訴。在今年4月6日，重慶市高院依法公開審理張波、葉誠塵故意殺人上訴一案。二審庭審中，張波、葉誠塵推翻證供，表示姐弟墮樓慘死是意外。葉誠塵表示，警方恢復的微信聊天記錄中的殺害兩個小孩的共謀內容，只是兩人衝動的商討，並沒有想去實施，並辯稱自己有精神疾病。

據悉在整個庭審過程中，張波、葉誠塵說的最多的是「記不住了」、「聽律師意見」兩句話。

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二審判決出爐維持死刑

在二審開庭35天後，周四（11日）重慶市高級人民法院對張波、葉誠塵故意殺人上訴一案進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。對張波、葉誠塵的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。

小姊弟的親生媽媽之前曾表示對兩人上訴不意外，希望張波要贖罪就伏法，「只要沒到他們被執行死刑的那一天，這件事都沒有結束」，而小孩的外公外婆亦曾表示，希望二審能維持一審的死刑判決。現時二審維持原判，如生母及外公外婆所願。

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責任編輯︰王明芳