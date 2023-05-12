【離婚分產】老公隱瞞過億身家偷轉18間舖予舊愛女兒　離婚夫婦為分身家對簿公堂

▲ 人妻結婚20年，直至離婚始知丈夫是億萬富翁。（iStock圖片）

夫妻離婚往往為財產分配出現爭執，內地一名當了20年家庭主婦的人妻，直至近日離婚才驚悉丈夫是億萬富豪，坐擁18間店舖。沒想到，對方竟趁離婚協議期間，偷偷將名下房產全部轉移前妻女兒的名下，讓人妻怒告法庭。

綜合內地媒體報道，上海一名人妻于紅與丈夫秦藍結婚20年，為了照顧丈夫和孩子，于紅多年來一直是全職主婦，丈夫每月給予妻子生活費，應付家庭各項開支。近年兩夫婦感情轉淡，于紅向法院申請離婚，並分割夫妻共同財產。

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法院調查得知，丈夫多年來營商有道，名下多達18間店舖，資產總值逾億元人民幣。由於丈夫秦藍不願離婚，態度誠懇，于紅離婚決心一度動搖。直至半年後，于女再次起訴離婚，法院最後判決二人解除婚姻關係。然而，在訴訟過程中，于紅發現丈夫偷偷將所有店舖轉到與前妻所生的女兒名下，雙方鬧翻對簿公堂。

給予前妻女兒18間店舖

丈夫最初辯稱該18間店舖是賣給女兒，但卻在房屋出售的對價及房款支付等問題上支吾以對。經調查發現，泰藍與其女兒在不動產登記機關所簽訂的是房屋贈與協議，並辦理完成了產權變更登記手續。

丈夫認為錢都是自己努力賺來，于女多年來只是家庭主婦，沒有工作，即使給予前妻女兒18間店舖，但留給跟于女所生孩子的資產更多。不過，法院認為，泰藍是在妻子提出離婚訴訟後，在未經對方同意的情況下，將房產擅自贈與前妻女兒，侵害了妻子一方的權益，因此法院判決該贈與行為無效，判令前妻女兒將18套房產變更登記至泰藍名下。

事件曝光後，不少網民認為當全職主婦實在吃虧，認為女性要有自己事業，因絕大多數人都認為家庭主婦不是工作，不配擁有工資，「過億身家老婆不知道，這個隱瞞也是下了腦筋」、「建議不要協議離婚，一定要起訴，才能知道家裡到底有多少財產」。

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責任編輯︰王明芳