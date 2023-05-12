【明星回校】就讀沙田Band 1英中自爆常遲到　王祖藍返母校探老師受學弟歡迎

▲ 祖藍返母校採老師。

藝人王祖藍籍著母校聖公會曾肇添中學45週年返母校拍片，推出School Tour，帶網友遊覽學校的小食部、圖書館、校史室，更與昔日教他的老師重逢，更自爆讀書時期經常遲到，近年北上發展的他，全程以普通話作介紹。

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現年43歲的王祖藍絕對是母校的傑出校友，片段一開首他就表示與容祖兒是小學同學，兩人都讀馬鞍山信義學校，不過升中後就分開了，仍就讀同一區的學校，不時在返學途上遇見。祖藍表示：「容祖兒跟我是小學同學，但是這個（中學）不是我跟容祖兒的母校，因為我跟她的母校是小學，現在這個是中學，容祖兒的中學母校在斜對面。我們以前坐公車上學，經常會在公車上面揮手（打招呼）。」現場不少學弟見到祖藍，開心地向鏡頭揮手。

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祖藍在早上八點幾到達母校，而現在正值DSE考試，所以他擔心沒有早餐提供，去到食物部參觀時，發現原來有燒賣、咖哩魚蛋及撈麵等地道小食。更向內地網友介紹香港的學校小食部就是售賣這些東西。

其後去到校史室發現學妹獲得中國航天夢知識比賽獎，就指著為學校執導的話劇照片，突然出現一位馬老師，祖藍笑言自己的戀愛史馬老師都知道：「我們有60幾個老師，有17個是畢業生…為甚麼我今天來看馬老師？我當學生時，也是她來輔導的，哈哈哈！我甚麼好壞她都知道，我的愛情歷史她都知道啊！」當看到圖書館的「感恩樹」，祖藍亦有留言，他在卡紙寫上「感恩母校！感恩老師！感恩回來！」然後掛上樹上。

沙田地區名校

聖公會曾肇添中學位於沙田區，是一所資助地區名校，2023全港中學排名25位，以英文為主要教學語言，在2022年度的文憑試：該校平均9成學生考獲本地學士課程最低入學要求，學校設有中文、英文、普通話學會。透過積極參與多元化語文活動，學生語文學習興趣和水平得以提高。另透過閱讀計劃、優閱書房和校園電視的建立，加強學生閱讀和語文自學能力。

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責任編輯︰王明芳