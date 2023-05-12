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【香港文化】SPARKLE COLLECTION於The Murray Hotel展出3大打卡位　以「香港情懷」融合中西文化重現特色舊香港情懷

休閒消費 11:22 2023/05/12

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SPARKLE COLLECTION於5月10-12日參與由THE MURRAY HOTEL舉辦的Bespoke Showcase。

SPARKLE COLLECTION於5月10-12日參與由THE MURRAY HOTEL舉辦的Bespoke Showcase！有別於以往的酒店巡展，今次SPARKLE COLLECTION特設三大打卡位，分別為「香港精神打卡走廊」、「紅白藍牛仔主題房」以及「懷舊士多主題房」，將香港情懷重現眼前！

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【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全

打卡位一：「香港精神」打卡走廊

今次SPARKLE COLELCTION於THE MURRAY HOTEL內特設兩間主題房，而房與房之間的走廊，更特別打造成以香港精神為主題的打卡場景，極具質感的長木櫈、不同顏色的玻璃汽水箱以及各款玻璃汽水，讓您重拾童年時的老香港情懷，是絕對不可錯過的IGable打卡位！

打卡位二：「紅白藍牛仔」主題房

SAPRKLE COLLECTION特別以香港經典紅白藍顏色打造成紅白藍牛仔主題房，為大家帶來一系列彰顯香港獅子山下精神的紅白藍系列作品，囊括牛仔旗袍、唐裝(功夫衫)、配飾以至威士忌、人偶公仔等各類精品。除帶來視覺與藝術上的衝擊，更呈現出香港多年來的成長、轉變及人文意識，盡現香港人堅毅不屈「獅子山下」拼搏精神！

打卡位三：「懷舊士多」主題房

踏入懷舊士多主題房，仿如時光倒流返回70-80年代的香港士多，以活潑跳脫的霓虹燈色彩Neon將童年回憶中的吹波膠、玻璃汽水、搖搖、士多鐵閘統統重現眼前，感受童年快樂時光。房內更展出SPARKLE COLLECTION 2023系列的多款Party Dress旗袍、唐裝(功夫衫)，令人目不暇給！

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責任編輯︰陳珈希

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