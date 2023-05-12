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【東張西望】疑內地假和尚再來港搵食行為可疑　翁靜晶舉三點教大家分辨真假

娛樂 11:55 2023/05/12

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大家要小心留意！

《東張西望》又再出擊！皆因香港通關後，疑似內地假和尚再來港「化緣」搵食，昨晚（5月11日）《東張西望》再度發現有假和尚「化緣」遊走香港鬧市、熟食中心，藉化緣騙取善心。

近日網上流傳的短片拍攝到有兩名穿袈裟的和尚，遊走大埔區及街市熟食中心，向食客「化緣」。

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目擊假和尚行動  拒絕回應

《東張西望》主持陳瑞菱訪問附近街坊均表示遇過「和尚」，他們指該「和尚」說國語，向食客討錢，亦有受訪街坊表示會給予金錢。

攝製隊在大埔區拍攝期間，遇上「和尚」目擊者對方問途人索取金錢，見他穿上黃色架娑和背着布袋，上面掛着六七串掛飾和手鏈，大多會向長者、女士或等巴士的人埋手。

期間「和尚」警覺性甚高，疑發現攝製隊追訪後，在區內不斷兜圈、一時又扮問路，甚至衝紅燈為撇甩攝製隊。

攝製隊為阻止他繼續騙人，即上前向「和尚」查詢，不過他不斷閃避，又拒絕出示證明和回答問題，更表示「我一個出門人，你這樣做有意思？」身份可疑。

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舉出三點教大家分辨

一向致力打擊假和尚的佛門警訊創辦人翁靜晶，舉出三點教大家分辨真假：「第一，唔可以賣嘢，第二，如果佢拎住個砵，嗰個砵只可以裝食物，而個砵唔可以用嚟收錢；第三，千祈唔好帶佢哋回家。」

從片中所見，假和尚袈裟內穿上衣服，又穿運動褲及五顏六色波鞋，但翁靜晶指正規的和尚只會穿袈裟。

她續說：「呢班人多數都係拎住旅遊證件或旅遊簽證來港，凡拎住旅遊簽證入境香港嘅外地遊客，都唔可以從事任何行業，而且佢哋咁售賣佛珠同行乞，已經係違反逗留條例，可以拘捕。」所以大家真的要小心留意！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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