【母親節】媽媽臨終問「你開心嗎？」 鄭丹瑞悼亡母：盡力令自己及家人活得開心

▲ 鄭丹瑞在母親節前夕回憶母親點滴。

母親晚年移居多倫多，上天家前的最後歲月，她已經開始認不出來探望她的人，所以，當我坐在她床邊，緊握她手說我來了陪她，她睜開眼睛，望了我一眼，然後露出一絲笑容，我能感受到她正在用盡她僅有的力去捉住我的手。姐姐在旁邊興奮地說：「媽咪認得你呀！」

然後，母親用微弱的聲音，問了我一個問題，也是母親問我的最後一個問題：「丹瑞……你開心嗎？」當時的我，忍住淚水，擠出一個笑臉，拼命點頭。有一句俗語：「養兒一百歲，長憂九十九。」母親彌留之際，仍然關心她的兒子「開唔開心」，世上為人母親的都很偉大，我的母親在我心中最偉大。

今天，自己兩個女兒都已長大成人，有自己喜歡的工作、自己想過的生活，我在旁觀察她們的母親，依然噓寒問暖，她關心的，不是女兒可有升職加人工？可有覓得如意郎君？她只關心兩個女兒出門時「有沒有着夠衫？」「今晚返唔返屋企食飯？」「依家成凌晨一點半，點解仲未返屋企？」平日最愛跟女兒鬥嘴，然後用哈哈大笑來結束，她的要求很簡單，就是一家人「快快樂樂」、「齊齊整整」。

這個星期天是母親節，憶起母親的點滴，憶起當時並未認真回答她老人家我究竟開心嗎？或者趁母親節快到，向在天家的母親講句：「媽媽，請放心，我正盡力令自己和家人活得開心；我更感恩，感恩上天安排我是你的兒子，因為你叫我知道快樂開心，對自己、對最愛的人有幾重要。」母親節快樂！

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