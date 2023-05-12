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【身後事】太太致電丈夫談骨灰龕位遭cut線　顧紀筠：男人比女人更忌諱談死

健康 11:53 2023/05/12

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

不科學的統計，面對死亡的話題，男人比女人更忌諱。

不科學的統計，面對死亡的話題，男人比女人更忌諱。今天跟女友人聊到，某骨灰龕場最後一批龕位發售，有個老婆致電諮詢丈夫意願，老公直接cut綫。

關於骨灰龕的安排，我非常佩服家母的遠見。早在三十多年前，她已經作出安排，購置好兩個相連的龕位，以保存家父和她的骨灰，好讓子女了解她的意願，減輕對後事處理的阻礙，子女即使在悲傷中，也不致於對處理空白一片。今天看來，從經濟角度也實在太精明，相對當年的價值，升值了五倍。

對於身後事，並非一個日常閒談的話題，所以一旦觸及，才知道原來有如此多的矛盾會發生。

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【TOPick診症室】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

認識一對以色列居港的夫婦，雖然在這裏長居幾十年，但將來最終想法仍希望在家鄉入土。早在五年前，太太就已經在故鄉聖山上選好了土地，可是在臨付款一刻遭老公反對，認為講這些好不吉利，因而擱置。

數年後，經歷新冠疫情，以及世事無常的影響，這個時候，丈夫也同意老婆的想法。可惜，再回到聖山購買墓地時，時移世易，寸金尺土，如今棺木將不再是並排入土，而是一上一下。如此這樣，夫妻倆忽然又多了一個爭拗，到底誰上誰下？

又有一對夫妻，因為是再婚的關係，各有前人，由於是喪偶，恩情仍在，再加上與現時配偶宗教信仰不同，衍生出幾個必須慎重考量的問題：一、葬哪裏？二、跟誰葬在一起？

全文刊於《經濟日報》，原題為「關於身後事安排（上）

撰文 : 顧紀筠

生死教育 健康問題 宗教

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