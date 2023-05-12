【野蜂殺人】漁護署64歲男職員遭蜜蜂螫搶救不治　楊何蓓茵表示哀悼並向家屬致以慰問

▲ 漁護署64歲男職員遭野蜂螫傷昏迷，直升機送院搶救。

漁護署有職員遭野蜂螫傷昏迷。警方今早（12日）10時21分接獲一名漁護署職員報案，指與一名男同事在大嶼山芝麻灣郊遊徑望東灣一帶工作期間，其男同事遭野蜂螫傷，懷疑過敏休克昏迷。

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消防員接報登山拯救，由於山路崎嶇，政府飛行服務隊奉召到場，由直升機將64歲事主送往東區醫院搶救，惜終告不治。有死者親友到醫院傷心認屍。警方正調查事故原因。

據了解，事主於漁護署任職數十年，為正式公務員，遺下兩名女兒。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日對漁護署農林助理員吳國培在南大嶼郊野公園芝麻灣半島工作期間離世感到非常難過，並向他的家屬致以最深切的慰問。

局方表示，吳國培曾於漁護署服務逾40年，之後以退休後服務合約受聘於漁護署。公務員事務局已經與漁護署聯絡，將盡力協助他的家人渡過這悲痛及艱難的時刻。

▲ 漁護署男工親屬到場（間條衣）。（黃傑偉攝）

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記者：黃穎津、黃傑偉