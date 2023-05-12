【大S流產】徐熙媛承認7年2度流產　醫生揭4大高危流產原因

▲ 徐熙媛承認7年2度流產，醫生揭4大高危流產原因。

現年46歲，近年鮮有亮相幕前的台灣女星徐熙媛（大S）雖然去年3月已與韓國藝人具俊曄另組新家庭，但與前夫汪小菲的恩怨似乎仍沒完沒了。近日，她便被爆料指原來她為汪小菲流產不止一次，除了2018年第3胎流產的一次外，還有一次是發生於2011年下嫁汪小菲的前4天，換句話說，7年內共流產2次。有醫生便指懷孕婦女一般約有10至15%流產風險，又指出有4大原因可致慣性流產。。

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大S前天（10日）透過律師發聲明，對2次的流產直認不諱。她首先提到第一次流產始於2011年3月18日，因胎兒胎死腹中，自己需進行手術終止妊娠，以致4天後（2011年3月22日）的三亞婚禮上，無法接受媒體訪問。她又指當時剛失去孩子的她，正面臨嚴重的身心煎熬。

同時聲明上亦提到，第二次流產始於2018年4月2日，當時她被醫生告之腹中胚胎萎縮，需於同年4月20日進行流產手術。由於手術後不久，即需為節目《幸福三重奏》進行錄影，她承認在4月27日錄影節目時狀態不佳，並指「實因剛流產7天就去工作，已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛，筆墨難以形容。」

最後大S在聲明中也對離婚後造成的紛擾，頻頻佔用到資源回應而感抱歉，盼早日平息紛爭：「我們或許做的還不完美，但真的很努力了。」

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為何有些人流產風險特別高？

就有關女士流產的問題，TOPick訪問了婦產科專科醫生方秀儀，她指懷孕婦女一般約有10至15%流產風險，當中8成人為早孕期流產（即懷孕12週內），而過了12周後，流產風險相對較低。她又指，大部分孕婦早期流產是胎兒偶發缺陷所致，並非因孕婦起居不正常，所以一旦流產孕婦毋須自責。但女性連續3次或以上小產便屬「慣性流產」，約每100名婦女有1人屬此情況，因此建議曾流產2次以上婦女應盡早求醫，對症下藥。

方秀儀醫生指出，慣性流產雖然有半數原因不明，但亦有半數為內分泌功能異常、先天性子宮結構異常、子宮頸鬆弛、免疫系統毛病導致的血栓傾向，例如「抗磷脂綜合症」等，如沒有醫治這些情況，流產就有機會重覆發生，影響成功懷孕的機會。

常聽懷胎3個月前不宜說出來，怕BB小氣，這話有根據的，方秀儀醫生指出一般懷孕婦女均存在約10至15%流產風險，當中8成人為早孕期流產（即懷孕12周內），而過了12周後，流產風險相對較低，所以一般都以12周（即3個月）為界線去通知親友及上司自己懷孕。

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責任編輯：羅嘉欣