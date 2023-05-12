【是非港姐】蔡嘉欣慶生照惹整容疑雲　大方自抽與黃建東「兄妹相認」

▲ 港姐蔡嘉欣跟黃建東撞樣！

2019年港姐蔡嘉欣（Kayan）入行以來是非不斷，早前在韓國慶祝29歲生日的蔡嘉欣於IG分享跟男友的合照，未知是否妝容問題，嘉欣遭網民質疑去韓國微調，更有網民笑稱她「變臉」後跟黃建東撞樣。

昨日蔡嘉欣於社交平台晒出跟黃建東的合照，笑言跟「哥哥」相認，成功為整容疑雲拆彈的她獲網民讚。

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蔡嘉欣：兩個黃建東

3日前黃建東於蔡嘉欣的IG留言力撐「妹妹」，Derek笑說：「天啊，點解會咁抬舉我？由你選美入行開始，我已經覺得你係非常之靚同埋好有氣質，可惜一直未有機會同你合作，因為以我嘅樣貌同氣質係唔會上到姊妹淘～ Anyway，妹妹不用擔心，哥哥支持你，希望可以盡快同你相認。」

結果蔡嘉欣跟黃建東昨日終於「兄妹」相認，從嘉欣分享的照片所見，二人合照時嘟嘴又擺出V字手勢，更跳起Jisoo開花舞來。

而二人笑起來真的有幾份相似，連蔡嘉欣也說：「唔好講笑，又真係幾似我地兄妹相認啦！#2個黃建東。」

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接著蔡嘉欣解釋：「上一個post的我由於影相前一晚2am吃了個酸辣粉，翌日lunch無懼自己水腫，覺得自己臉圓圓幾cutie依然拍下照片post上網，事後其中一位網民留言表達，差d睇錯以為我係黃建東，其後某些娛樂新聞標題出現，蔡嘉欣整容同黃建東撞樣。」

嘉欣續說：「隨着事態發展，今日我和哥哥相認，又發覺原來真係咁似樣。感恩該位網民留言 帶給我們很多歡樂，符符碌碌又一日，笑死笑死。」

▲ 蔡嘉欣上月跟男友往韓國慶生！（取自instagram）

獲網民讚成功「拆彈」

至於黃建東也於IG分享二人合照，當中他寫道：

「今日，我同女版黃建東終於相認咗，仲一齊影咗相留念。但因為太似樣嘅關係，我根本分辨唔到邊個係正貨~

不過唔重要，因為一家團聚始終係開心事，係咁心花怒放嘅心情下，決定跳返段 Jisoo心花 dance慶祝一下先」

不少網民也紛紛留言指二人似兄妹，有人更留言：「龔嘉欣反而似黄太（derek 媽媽）」、「同龔嘉欣一起，三兄妹」、「孖生龍鳳胎：太似樣喇」。

另外亦有人讚嘉欣EQ高，當中包括「拆彈拆得靚！高質po#我就係要呢啲」、「嘉欣好開朗好玩得 ，有前途」、「見過你真人 你真人比上鏡好睇好多」和「一啲都唔似，但你地相認好搞笑」

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是非港姐直認拜金

2019年參選港姐前蔡嘉欣為當紅KOL，不時拍片分享扮靚化妝心得，自己亦有開設網上時裝店。但是非多多被揭一大籮黑歷史，時裝店被爆平貨貴賣，參選時又被指腿部有紋身，形象負面。

雖然最終落選，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人。加入TVB 3年一直備受力捧，曾獲委派擔任《姊妹淘》主持，不少劇集均見其演出，包括《智能愛人》、《飛虎3壯志英雄》等，近日更加入《流行都市》任主持。

近年蔡嘉欣不時於IG大晒旅行相，更晒出40萬現金、名牌手袋等而被指拜金，不過嘉欣食住個勢，跟好姐妹陳詩欣拍片分享Hermès手袋，更自稱為「拜金組合」。

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