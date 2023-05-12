【法言人】天后大狀做童星入行演戲數十載　謝雪心分享初戀丈夫的愛情保鮮法

▲ 謝雪心自言已嫁給演藝事業。

TVB劇《法言人》今晚（12日）將播放大結局，天后大狀萬麗華（謝雪心飾）於連場法庭戲表現亮眼，甚得觀眾歡心。

人稱心姐的謝雪心自8歲便當童星入行，心姐獲初戀情人兼丈夫支持拍戲，至今仍然活躍於演藝圈。

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謝雪心嫁給演藝

回顧過去多年的演藝生涯，謝雪心曾跟TOPick說：「可說多姿多采，也可說是步步艱辛。如果不醉心的話是不會被逼到，自己想做好的話，便可事半功倍。」

幾乎整個人生都投身演藝界，謝雪心認為自己已嫁給演藝工作：「真真正正離開演藝圈只有6年，那6年真的一心一意去做一個家庭主婦，做一個媽媽。」

童年時期的謝雪心曾參加泳會，在12歲那年認識了師兄兼初戀情人陳啟亨，二人於1974年結婚。

她透露二人於婚前沒有拍拖，「雛鳳（鳴劇團）以前不讓我們拍拖，當時當然不敢，覺得拍拖是不對，所以我們沒有刻意去拍拖，結婚了才拖下手仔。這感覺很有趣，原來可以慢慢來，或許這就是愛情保鮮的秘訣。」

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曾為家庭退出娛圈

謝雪心於1977年誕下女兒珈穎，她特意退出娛圈專心做家庭主婦：「我希望女兒仍是BB期間能獲得媽媽好好的照顧，她當時吃母乳而非奶粉，是跟身的。我覺得自己已給她最好的，直到她不需使用尿片時，便覺得她漸漸獨立。」

停工6年，醉心演戲的謝雪心待珈穎3歲時便復出：「功已停了6年，所以我追功追得很辛苦，唯有一、三、五練功，二、四、六唱歌，然後星期日就盡量作家庭日。」

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家人支持復出

家人很支持謝雪心復出，「很多謝男家的長輩和我的父母，他們都很體諒，讓我復出。幸運是爸爸和老爺都喜歡粵劇，我有演出時他們也來看。如果他們不喜歡的話，路便可能不會這麼易走。」

她特別感激丈夫：「很幸運，有丈夫的幫助。他為我付出較多，因為我想做的事便去做，可能他感應到我，便讓我去做。真的全靠他，演粵劇開支其實很大且需要付出時間，他和女兒都見少我很多，有時我要往很遠的地方表演，前後試過10天沒有回家，所以自己盡量有時間便陪家人。」

談到人與人之間的相處，謝雪心認為：「每個人都有自己的意見、感覺、習慣，需要互相包容，不要記住別人的不好，只記住他對我最好的。站在對方角度思考，這也是夫婦、朋友、母女等的相處之道。不能唯我獨尊，不要覺得我是媽媽就是最叻，這才可以更了解和明白對方。」

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