【離譜鄰居】 無法忍受鄰居放屁太響兼騷擾 男子報警討公道法院咁樣判

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英國倫敦一名男子，因受不了鄰居放屁太響及多次騷擾，終報警處理，法院最終判該名放屁男子24周監禁，緩刑12個月。

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綜合外媒報道，據Simon Joynson稱，其44歲鄰居Edward數月來經常在住所放響屁及打嗝，因兩人住處緊挨，共用一堵牆，所以應聲，令他備受騷擾，他曾投訴過Edward，但對方無視兼多次辱罵他，直言：我一直生活在恐懼中，我不能繼續過這樣生活，實在太過分，傷害我心理健康。

報道指，Simon最終報警求助，期望能討回公道。據當地檢察官稱，被告Edward前年6月開始住此處。雖然他經常不在家，但每次他在家，都會繼續大聲播放音樂，對鄰居造成騷擾，儘管被告知道不能這樣做。

該檢察官續稱，Edward曾為一張舊床墊放在錯誤垃圾箱區域發生爭執，之後威脅要放火燒掉Simon的屋，Edward回到屋又大聲咳嗽，以及隔住牆大聲打嗝和放屁；而Edward之前已有19此違反其前伴侶的限制令而被定罪。

最終當地法院判處Edward 24周監禁，緩刑12個月，另還被勒令完成15天康復活動，並支付85英鎊的法庭費用及128英鎊的受害者附加費。

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責任編輯：王明芳