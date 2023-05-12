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【戀講嘢】「翻版戴祖儀」內地夜店遇江湖大哥　遇情騙獻出初夜慘被「𡁻完鬆」【多圖】

娛樂 16:41 2023/05/12

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「翻版戴祖儀」被內地江湖大哥求婚後獻初夜即「𡁻完鬆」。

ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》由郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持，日前一集邀來一位曾在北京當練習生的21歲Lisa。

擁有175cm身高的Lisa長相甜美，與TVB長腿女神戴祖儀有幾分相似。她在節目中分享自己的初戀經歷，對方身份不但是江湖大哥，更被突然求婚獻出初夜，一晚激戰足足7次！

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貌似戴祖儀的Lisa，兩年前在北京夜店邂逅江湖大哥。（影片截圖）

與江湖大哥拍拖

Lisa表示兩年前到北京參加選秀節目當練習生，由於節目最終未能順利進行拍攝，她曾短暫滯留當地。她透露一次到夜店消遣被人搭訕，最終由這位比自己年長2、3歲的俊俏江湖大哥拯救，然後展開二人的短暫情緣。

其後每次與江湖大哥到夜店，總有一班「兄弟」航護。江湖大哥一走進都會獲人站起來叫「大哥」，而Lisa亦會被稱「嫂子」，周圍的人都跟Lisa說「從未見過大哥對一女生這麼好」。不過當她問到對背景時，對方總是避談。

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「大哥」對Lisa照顧無微不至，生病即吩咐手下送藥給她之餘，Lisa想要甚麼「大哥」都會送給她。

二人迅速發展成戀人，拍拖約兩個半月。有日她遭公司裁員，哭著致電給大哥，對方即在電話發送紅包和地址給她，霸氣著她去找他。她原本計劃4天後回港，故打算只留宿數夜。

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動求婚騙初夜

到達後對方想跟她發生關係，卻遭Lisa拒絕，大哥略顯生氣，然後兩人各自回房。

翌日，Lisa發現大哥房內床頭有使用過的安全套及女生耳環。到最後一夜，二人在梳化上看恐怖片，大哥突然向Lisa求婚，「浪漫」地說：「其實這樣過也不錯，不如你跟我回老家結婚，我養你。」

Lisa擁有175高佻身材。（Instagram圖片）

被感動的Lisa就此獻出第一次，更讚對方溫柔。主持們聞言起哄，當中Ashina直言Lisa易騙，結婚戒指也省掉。Lisa續指完事不久即被要求第二次，直言當晚足足激戰7次，193「理性大師」上身震驚問：「一晚都係瞓8個鐘，點嚟7次呀？」

初夜過後對方曾承諾3個月後帶Lisa回自己老家，不過之後她發現大哥有另一部手機，內藏大量女生的「切磋」影片。當時Lisa仍然天真認為自己或能改變他：「我覺得我可以包容佢，或者我可以改變佢。」回港當日，大哥沒有送行，回港後不久對方便冷落她。

點擊查看更多「翻版戴祖儀」靚相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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