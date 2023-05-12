【周杰倫演唱會】觀眾場外被搶門票報警　大會提醒兩個保障方法

▲ 周杰倫演唱會正舉行。

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會香港站》昨晚來到第五場，每晚中環海濱活動中心外的摩天輪碼頭等地方，都滯留核心外圍聽歌的歌迷。湊熱鬧的人潮一晚比一晚多，每晚亦最少站了近萬人聽歌。

昨晚（11日）約9時，警方接獲一名男子報案，指他本擬前往中環海濱活動區欣賞周杰倫演唱會，途中在添華道被人劫去2張演唱會門票。初步調查後，將案件列作「搶劫」，正進一步了解事發經過，暫時無人被捕。

演唱會主辦寶輝娛樂發言人表示，並不知道發生搶劫事件，大會是經由報導才知道竟然有搶劫行為，當事人並無與大會聯絡尋求協助，大會亦不了解當時真實情況，既然當事人已報警，相信警方會有適當處理。

大會再三提醒所有入場觀眾，最安全保障自己的方法，先為自己手持的有效門票拍下照片，紀錄自己的座號，萬一有遺失及發生意外，亦可聯絡大會尋求協助，若無憑無證，失去門票大會也愛莫能助。

而且千萬不要以身試法，因為演出場地外，每日有很多不法之徒，不停向路人兜售黃牛門票，這些票是否有效，無從得知，亦有不少人向觀眾即場反收購門票。如果市民向不法之徒展示自己的入場門票，非常容易受騙或被搶走門票。

由於場外每晚都有近萬人在圍觀，大家不單要小心門票，亦要小心自己財物，以確保能開心欣賞演唱會，而非受到傷害。