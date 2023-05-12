【貪玩惹禍】30歲男子電池卡肛門自行用掃把攪出　引發腹膜炎險喪命

▲ 30歲男子電池卡肛門，自行用掃把攪出，卻引發腹膜炎險喪命。

玩笑要適度，否則可能引發意外。近日，台灣一名30多歲的男子因被一節大電池卡在肛門，緊急到急診室就醫。途中，醫生正準備為他做手術將電池取出時，男子突然衝向廁所，並發出慘叫。醫生馬上前往查看情況，竟發現男子用掃把，把捅進肛門將電池攪拌出來，結果導致其引發腹膜炎，險些喪命。

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綜合台媒報道，台灣高雄一名30多歲男子和朋友喝酒，被朋友將一節大電池塞進肛門，遂立馬前往急診室。經醫生安排X光檢查後，發現該節電池就卡在男子的肛門。隨後醫生戴上手套，想要以徒手和内視鏡的方式伸進體内將電池取出，卻因男子過於緊張，肛門括約肌收縮，導致電池再度往男子體內滑入，無法取出。

醫生於是決定為男子進行全身麻醉，做開刀手術取出電池。未料男子突然說想上廁所，卻聽到其慘叫聲從廁所傳出，醫生趕緊前往查看，發現男子左手扶牆，右手緊握着剛從肛門内取出的電池，放到醫生手中，還表示「我有洗（電池）」。

男子解釋，以為只要把電池取出，就不用開刀，遂在廁所裡用掃把，把捅進肛門將電池攪拌出來。但男子隨後肚子愈來愈痛，直冒冷汗，最後不得不進行手術。收治該病例的直腸外科主治醫生蔡鎧龍表示，男子該行為若刺破腸道，恐怕會引發致死性逾5成的腹膜炎。

手術時，醫生在男子腹部劃開20厘米的刀口，以仔細檢查男子腸道破裂的位置，結果發現在直腸的位置有破洞，需要切除約10厘米長的腸子再重新縫合。不幸的是，男子術後仍因腸道傷口嚴重感染而引發腹膜炎，蔡醫生也表示男子更一度處於命危狀態。最終男子使用抗生素，住院一個月後得以康復出院。

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責任編輯：羅嘉欣