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【疫情波動】醫管局：3月至今新冠入院率上升20倍　藥廠測試證新冠藥物有效期可延長

社會 11:49 2023/05/12

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（資料圖片）

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢今（12日）接受電台訪問時指，由3月至今，新冠入院率上升20倍。醫院負荷增加，呼籲輕症、無高危病史病人，可到普通科門診或私家醫院求醫。對於有報道指有病人獲處方已過期新冠口服藥，曾德賢稱，醫管局是根據藥廠測試結果，延長新冠口服藥有效期時間。

曾德賢指，3月新冠入院個案的每日基礎線為20至30人，4月新冠入院率開始上升，每日約60-70人需入院。過去數天每日入院率超過400個，現時約有2200多名新冠患者需留院。大約13%至14%新冠入院者來自院舍，以長者為主，年齡中位數80歲。輕重症比例方面，現時20%病人需要氧氣，3%是重症，只有1點多%需插喉，相比去年同期不算高，留院中位數是3至4日。

流感情況亦類似，3月中感染數字開始上升，4月底已達頂峰，現時數字仍在頂峰徘徊。根據衞生防護中心數字，約每1萬人有1人須入院。

求診人次增　醫管局重開北大嶼山感染控制中心、增普通科門診應對

曾德賢稱，現時醫院求診人次增加，急症室求診人次每日超過6000人，而內科病床使用率超過100%，部分病房甚至達130%，「部分病格本來容納兩張病床，現時會放3張」，情況不理想。

被問到醫管局加快病人流轉措施時，曾指，醫管局現時已加開臨時病床、加快病人出院程序等，加快病床流轉。醫管局亦有加強社區院舍支援和增加普通科新冠病人診症名額。另外，北大嶼山香港感染控制中心亦重開70張病床，接收病情已穩定的病人。他呼籲輕症、無高危病史病人，可到政府門診或私家醫院求診。

部分新冠口服藥存貨已過期　藥廠初步測試證藥物有效期可延長

至於「過期」新冠口服藥方面，曾德賢稱，部分新冠口服藥1月至3月分別到期，但藥廠初步測試顯示，似乎可以延長藥物有效期。醫管局亦作相應措施，更改有效期時間。他指出，暫時醫管局藥物足夠，除輝瑞藥物，亦有另一種口服藥可供使用。

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記者：李梓𨭎

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