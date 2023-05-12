【昏迷不醒】36歲男星出席活動突昏迷　送ICU搶救病因不明愛妻求集氣

▲ 36歲泰國男星出席活動期間突昏迷。

36歲泰國男星甘塔彭·布姆讓拉（Kantapong Bumrungrak）周二（9日）出席活動期間突然昏迷，失去意識，隨後被緊急送醫，目前留醫深切治療部（ICU），其妻子透過社交平台發聲，求網民集氣。

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綜合當地傳媒報道，甘塔彭周二（9日）出席購物中心「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）一個活動時，身體突然感不適，當場昏迷、失去意識，送院途中曾接受心肺復甦術，目前仍留醫深切治療部。

據醫生初步觀察，甘塔彭身體強壯，亦沒有任何慢性疾病，暫時尚未知道昏迷原因。其經理人亦已取消他所有工作。

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其德國籍妻子昨日亦更新Instagram限時動態求網民集氣，「請幫我們集氣，我們可以戰勝這一切，你很堅強」。不少網民亦在甘塔彭的Instagram留言，希望他早日康復。

現年36歲的甘塔彭為泰國知名藝人，2010年拍攝電視劇《神杵先生》出道，其後亦演出《我最親愛的甜心》等多部電視劇，同時身兼主持人的身分。2020年7月，他與德國籍女友Kitty結婚，婚後育有1女。

▲ 甘塔彭的妻子更新Instagram限時動態，求網民集氣。（Instagram截圖）

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責任編輯：羅嘉欣