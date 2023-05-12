【求婚儀式】女子不滿求婚收遺傳病檢測預約書　男友：想跟你生健康的寶寶

▲ 男友的求婚令台女十分不滿。（《三流之路》劇照及fb圖片）

不少女生都憧憬浪漫的求婚，然而當遇上務實派男友，實令人幻想破滅。近日有台女在社交平台大呻，男友以一個公文袋求婚，本以為入面是婚戒或屋契，沒想到竟是一張基因遺傳檢測預約書，男友還深情地解釋，希望跟她生個健康的BB，令台女大感失望。

有台灣女生在facebook群組「爆怨公社」發文，她表示近日跟男友討論未來規劃，亦明示暗示對方要求婚。早前男友突然在中午傳了一張公文袋的照片給她，囑咐她回家查看，令她整天都在暗喜，不斷想像著不同的浪漫情節，

該不會是買房的合約？還是是想玩我心態，其實裡面是婚戒？還是他真的去請人設計結婚證書？

▲ 男友懶神秘地著女友放工回家打開公文袋，沒想到只有驚沒有喜。（fb圖片）

好不容易捱到放工，與男友一起回家，男友牽著她的手到桌子旁，著她打開公文袋。沒想到裡面竟是一張基因遺傳病檢測預約單，事主一頭霧水地看著男友，男友深情地解釋，因為很想跟她一起生一個健康的寶寶，並自豪地說，

怎麼樣，很驚喜吧！我的求婚方式很特別吧！

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事主面對男友的沾沾自喜感到十分錯愕，坦言完全沒有想過這樣就是被求婚，是驚嚇大於驚喜，又指自己是愛幻想又浪漫的人，而男友的做法與她想像的完全不同，

我的鑽戒呢？單膝下跪呢？玫瑰花束呢？感人的影片呢？

她表示，完全不滿意男友的求婚，如果對方沒有後續的行動，她會考慮直白告訴對方想要怎麼的求婚。

帖文引來逾千個網民留言，有人認為男友實在沒情調，「求婚要的是儀式感，婚後的生活才是最實際的，要是很在意可以請他認真的再來一次」、「跟男生溝通還是直白一點，不要老是用暗示的」、「沒有達到妳求婚的要求，建議不要嫁，以後一定會為了這些一直吵架的」。

有人甚至認為，男方用這方式求婚好像是當女友是生仔工具，萬一檢測出來有缺陷是否就要分手，而且檢測有機會是他父母的主意，「如果你有基因缺陷，他就不用買房也不用買鑽戒了，多務實呀！」

不過，亦有人為男友辯護，認為結婚不一定要求婚，「我都結婚好幾年，也沒看我老公有想求婚的這個動作」、「他這樣也沒有不對，還是多溝通讓他瞭解妳想要的是什麼」、「很務實啊，不檢查到時生了一個不健康的寶寶，你們兩個會難過一輩子」。

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責任編輯：王明芳