【周末好去處】家福會「Homeland」市集PMQ舉行　大人小朋友玩盡九大活動【內附連結】

▲ 小童活動區。(家福會提供)

香港家庭福利會每年5月均會舉辦「家福月」，今年的大型周末市集「Homeland」家庭市集2023，將於5月20及21日於中環PMQ元創方舉行！市集聯乘LIFE MART策劃，集購物、遊玩和教育於一身，讓大人小朋友一同享受難忘的家庭時光。

Homeland市集：匯聚約60個本地手作品牌，包括布藝、飾物、紙品等，亦邀請了本地的商企及社企參與，分享其品牌的理念與產品，共同宣揚「家庭幸福」。

插畫藝術展：透過市集插畫師「含蓄」的黑白手繪風格畫作，讓公眾認識社會轉變下家庭的多元形態及故事，包括多代家庭、遠距家庭、寄養家庭等的日常小故事，亦鼓勵大家尋找專屬自己的家庭幸福。

古典相機留影：場內設有古典即影即有攝影服務，即場拍攝全家福。

▲ 古典相機留影。(家福會提供)

手作仔工房：為公眾物色了各種特色工作坊，分別是「木製風琴尖叫雞」、「彩繪玻璃風鈴/海棠花罐」、植在你家園藝工作坊。

流水式工藝體驗：參加者可親身體驗本地工藝製作，包括絲網印刷體驗及蓉姐姐手工珍奶杯套。

速畫寫真館：12位插畫師，包括A4上的飛行週記、捌月、Wusoul胡鬚、小棉花cotton等，於市集不同時段駐場，為參加者即席揮毫，用畫筆將幸福時刻記錄在卡紙上。

舊「板」遊戲館：現場設有攤位遊戲，部分遊戲裝置由本地木匠「集棄場」回收卡板製成，從玩樂中認識「升級再造」概念。完成挑戰後，會有禮物獎勵。

現場音樂表演：Live Music x Family Story 邀請本地Busker 表演及分享家庭小故事，讓入場人士及檔主一邊欣賞樂曲，一邊享受家庭時光，營造更豐富的市集體驗。

小童活動區：由家福會不同單位舉辦的兒童活動，透過故事分享、互動遊戲學習不同內容，

小朋友享受玩樂時間，同時促進孩子人際社交發展。

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公眾可以先於網上報名參加工作坊，部份亦提供現場Walk in名額。此外，家福會亦會推出有獎遊戲，限時送出工作坊名額，截止日期為5月16日，詳情可留意家福會Facebook 專頁。

「Homeland」家庭市集2023

日期：5月20至21日（星期六至星期日）

時間：12nn-6pm

地點：中環PMQ 元創方（地下Courtyard & Marketplace 及 二樓The QUBE）

記者：李越樺