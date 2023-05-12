【由始至今】溫拿樂隊重聚計劃開騷　譚詠麟鍾鎮濤紀念五虎情

▲ 溫拿五虎重聚。

溫拿樂隊近日聚首一堂，炮製新作《由始至今》，表達由始至今兄弟情不變，並合力創造出溫拿時空，與樂迷一起走過不同歲月。

早前因疫情關係，雖然溫拿五虎的工作進度有所影響，不過他們沒有停下腳步，期間已創作多首歌曲準備面世，並準備最快暑假開演唱會。

新歌《由始至今》由校長與B哥哥合寫，兩位相當有默契，有次校長到B哥哥家中作客，說起要籌備新歌，B哥哥拿起結他，校長哼唱旋律，再將溫拿的點滴寫入歌詞。

▲ 炮製新作。

B哥哥說：「本身有諗過搵人寫歌詞，但係寫溫拿冇人夠我哋熟！」歌詞更巧妙地加入溫拿不同經典作品的歌名《溫拿狂想曲》、《Sha La La La》、《追趕跑跳碰》、《千載不變》。

談到新歌創作，彭健新幽默說：「佢哋（校長與B哥哥）好好人呀！話『你放心，點都留番句你唱嘅』，真係得一句！哈哈！」健仔即場唱兩句，校長敬他：「依家又唱到喎。」健仔再回：「我歌星嚟㗎嘛！」在旁的陳友：「我哋要上《中年好聲音》呀！」

B哥哥說：「編曲方面經歷咗好多波折，健仔話冇結他solo唔制喎，咪加多段俾佢啦，特別送俾彭健新嘅！」

溫拿五虎齊人拍《由始至今》MV，特意挑選新界一個營地拍攝，原來五虎一直未試過如此放鬆去玩，放下工作繃緊的心情。製作團隊為他們準備樂器及音響系統， 拍攝現場笑聲不斷。

陳友想起以前叫阿強有個花名叫「豬頭強」，現在變成「白頭強」，校長笑言說：「佢個底係黑嘅，個面係漂嘅，幾有型呀！」阿強則說：「唔知係咪掛住香港，掛到頭都白埋。」



溫拿五虎玩得又有活力，陳友說：「我哋唔係好大啫，都係啱啱『登七』之嘛。人生七十唔係好多，但我哋仲可以仲壯壯健健，種感受真係好正能量㗎！」

他續說：「今日唔知聽日事，有得唱就唱，開心就開心囉，一路踩落去，踩多30年夠唔夠呀？哈哈！」

B哥哥表示這就是溫拿精神。校長說：「有人話過我哋好似一幅畫，有高有矮，有肥有瘦，係一個緣份嚟，可以將呢份友誼細水長流帶出嚟，可以融洽相處咁多年要好好珍惜。」陳友又寄語年輕一代：「啲年輕人成日問我點樣可以玩band成功，秘訣就係要溝通，有啲嘢傾下傾下就掂㗎喇！」



最新影片