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【日本旅遊】東京晴空塔城11周年慶活動　推限定紀念商品+美食甜品

休閒消費 12:41 2023/05/12

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

東京晴空塔城11周年慶活動，推出限定紀念商品及美食甜品。（相片來源：PR Times）

634cm高的世界第一高塔東京晴空塔，迎來第11周年，由現時至6月初，會有連串紀念活動，包括推出11周年限定商品、美饌甜品。以下是值得推介項目，大部分都與11這個組字有關呢：

晴空塔內的人氣甜品店「Qu'il fait bon」推出的晴空塔店限定水果批，27cm大很有睇頭，被白雲包圍一顆大星星，以香蕉蛋糕、焦糖醬及白朱古力忌廉製作而成。除27cm外也有單件發售。

31樓LA SORA SEED FOOD RELATION RESTAURANT以東京晴空街道的喧囂為主題，用蘆筍和特選國產牛肉組成的菜式，並以醃製的花朵裝飾，每天限量11份。

Qu&#39;il fait bon限定水果批。（相片來源：PR Times）

由KATANUKIYA年輪蛋糕專門店所推出的限定年輪蛋糕，見可愛熊貓爬上晴空塔的，令人不禁大叫「卡娃兒」。

世界啤酒博物館則嚴選11種來自世界各國的啤酒。

不喝酒的可選擇丸山園期間限定商品，以煎茶、焙茶、玄米茶抹茶3種共11袋的盒裝茶包，送禮自用皆宜。

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與此同時，不要錯過11周年紀念限定商品，有刺繡毛巾、磁鐵、鑰匙扣、餐墊、曲奇餅等。

記者：周美好

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