IVE高級文憑學歷獲專業認可  畢業生銜接學士學位  成幼稚園老師及電力工程師

今屆中學文憑試已經接近尾聲，成績如何相信各位考生已略有估算。除了經大學聯招爭取大學學位外，升學專家亦建議學生預先規劃其他進修途徑，為升學做好準備。兩位IVE高級文憑畢業生黎姵希（Karen）和劉藝雄（Samson）的升學經歷就證明了無論DSE成績如何，只要選擇了正確的升學路，由高級文憑開始一樣可以獲得專業資格，並成功銜接到香港中文大學、香港大學等學士學位。

劉藝雄Samson

中華電力工程師



• IVE電機工程高級文憑

• 香港大學電機工程學士及碩士

確保供電穩定 燈光背後的英雄

IVE電機工程高級文憑畢業生Samson現時是中華電力（中電）工程師，負責維持穩定可靠的電力供應，確保供電系統運作正常。 Samson坦言，電機工程與其他工程專業稍有不同，市民大眾日常未必會注意到。但其實電機工程師正隱居幕後默默耕耘，以確保電力供應穩定。他認為：「在發達的社會，我們每日都能享受穩定的電力供應，未必會感受到電機工程師的存在。然而一旦遇到供電系統不穩，即使只是電壓驟降，都有機會帶來影響；因此保持供電穩定就是我工作最大的使命，我們要時刻專注、緊守崗位。」

升讀港大學士學位 獲學分豁免

Samson自小喜歡砌模型、四驅車等，亦喜歡上網自學工程知識，故當年公開試後便下定決心，按興趣報讀IVE電機工程高級文憑：「選擇IVE的其中一個原因是課程獲專業認可，除高級文憑資歷外，畢業生還可獲符合機電工程署『B 級電業工程人員』的註冊資格（B牌）。IVE的學歷亦受本地大學認可，我畢業後更順利經『非聯招』銜接到香港大學電機工程學系，當時獲豁免修讀約一年半的課程學分，完成學士學位後，我並繼續進修碩士學位。」

除了學歷認受性，對Samson來說，IVE課程另一大特色是着重同學的實務技能，他說：「老師給予我們很多機會去落手落腳嘗試，不是紙上談兵單純學理論。」最教 Samson 難忘的是在院校安排下，有機會連續三屆參加國際性賽事—「世界太陽能車挑戰賽」。還記得在澳洲的比賽中他與IVE工程師生團隊合力以所研發的太陽能電動車 ，成功完成橫跨澳洲3,000 公里的比賽，力壓多間來自英國及美國等著名大學、院校的車隊，在難度和挑戰性極高的「Cruiser Class」（房車賽）賽事中奪得季軍。「我負責設計太陽能車電力系統及能源管理程式，比賽當中遇上不少困難，例如太陽能板故障而未能收集足夠電量去運行，但最後都能應用所學令問題迎刃而解，帶來的滿足感非筆墨能形容。」

Samson笑言因為自己在IVE累積了豐富的太陽能車製作經驗，他升讀香港大學時，也有加入太陽能車隊，成為能源供應的副組長，亦為他日後加入電力公司鋪路。

▲ Samson(左) 就讀IVE時加入太陽能車隊並到澳洲參與世界性比賽。

電機工程出路廣闊 冀成特許工程師

Samson表示電機工程師雖然是在背後默默支援著社會的繁華光影，未必為人所見，但出路卻非常理想。「例如我大學畢業後的第一份工作就是受聘於中電。 在中電有清晰的晉升階梯，工作2年後，我由見習工程師晉升為助理工程師，到現在成為輸電及供電業務部的工程師。」Samson最新的目標是通過專業考試，成為特許工程師，希望將來有機會擔任管理層的工作。他又提到，隨着社會對電力需求增加，特別是電動車越來越普及，相信電機工程畢業生將來出路會十分理想。

黎姵希 Karen

香港靈糧堂荃灣幼稚園教師

• IVE幼兒教育高級文憑

• 香港中文大學（幼兒教育）文學士

實習強化所學理論 順利銜接中大學士學位

同樣透過IVE接通升讀大學及獲得專業資格的還有Karen。她表示：「從新聞得知幼兒教育是聯招每年競爭最激烈的課程之一，知道自己成功入讀機會不大，故公開試後選擇了資歷受教育局認可，而且可以銜接大學的IVE高級文憑入讀。畢業後能順利升讀香港中文大學幼教學士，以兩年完成學位課程。」

雖然當初未能以大學為起步點，但Karen從未失望：「在IVE的兩年是我學習生涯中最豐盛、開心的時光。IVE着重培養學生的興趣及提供互動的教學環境讓我們發揮所長。我曾參加由IVE與金管局合辦的理財教育活動，透過策劃一系列活動培養幼兒正確理財觀念，過程中一方面滿足了我『扮鬼扮馬』的戲劇細胞，另一方面可以與不同的幼兒接觸，令我更加認清目標。IVE亦提供各式各樣的實習機會，例如在實習期間，我曾經在本地幼稚園擔任班主仼及非華語幼兒老師。這些機會都十分難得，讓我更了解幼稚園的工作環境，對日後的工作有很大的幫助。」

▲ IVE高級文憑畢業後，Karen以「非聯招」方式入讀中大幼教學士學位。

獲認可專業資格 出路多元化

Karen坦言非常欣賞IVE的課程理論與實踐並重：「在學習過程中我能了解到不同年齡的小朋友發展需要、不同的教學方法、家校合作技巧、撰寫教案和設計具趣味的活動，對我現時的工作有很大幫助。加上有豐富的實習經驗，讓我有很多機會親身接觸幼兒，在求職面試時的表現也更具說服力，更易找到理想的工作。」 在完成幼兒教育高級文憑後，IVE畢業生已具備擔任幼稚園教師、幼兒工作員、幼兒中心主管及特殊教育工作員的專業資格。Karen說：「讀幼教除了可以像我一樣成為幼稚園老師外，亦有畢業生在兒童刊物出版社工作，甚至成為幼兒教育界的Youtuber！」

她寄語有意入行的師弟妹，幼教是一份任重道遠及有意義的工作，面對「問題天天都多」的幼兒，要時刻保持耐性及教學的初心。她認為將來的教學模式會隨著科技發展不斷轉變，教學人員也需要不斷增值自己，保持競爭力。

（特約）