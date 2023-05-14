【靚太廚房】開刀VS順產坐月飲食大不同　4大調理階段助媽媽恢復元氣

▲ 金牌陪月珍姐分享開刀及順產坐月飲食食譜推介和注意事項。

想為剛生育的媽媽燉補品?其實要留意母體身體狀況才可進補，否則「手尾長」。今集《靚太廚房》有金牌陪月珍姐為大家講解開刀及順產坐月分別、產後不同階段的飲食推介及坐月禁忌。

▲ 金牌陪月珍姐為大家推介淮杞黨參北芪燉雞湯。(曾嘉文攝)

珍姐: 產後不能立即進補

由於需要等待惡露完全排清、解決出汗問題，所以珍姐指一般而言，需待約20天後才進食補品。

大家可以為剛生育的媽媽簡單地烹調雞湯或瘦肉汁，補充營養即可，飲食一切以清淡為主。而一些行氣活血的食材，更要小心服用，否則有機會加劇惡露。

另外，珍姐亦提醒，雖然魚湯含高蛋白質，但不建議產後馬上服用，因為魚湯會令惡露氣味變得腥臭。對於剖腹生產的媽媽，更有機會影響傷口復原，甚至出現肉芽。

好多媽媽都喜歡石崇魚湯，蛋白質極高，補身又有營養，但建議等約12朝後才飲。

開刀VS順產進補

開刀坐月湯水推介

珍姐表示，在揀選食材煲湯水時，必須視乎媽媽身體狀況而定，如修復進度理想，大約15朝就可以進補。如修復進度較慢，需要等待約20朝後。

另外，可以在雞汁或瘦肉汁中，加入簡單藥材例如：淮山、杞子、紅棗、天麻、圓肉等。另外，亦可以煲驅風茶。

餐單推介

順產或開刀食譜相似，除視乎媽媽的身體狀況外，亦可按照餵哺方式、宗教信仰及飲食習慣而定。

建議在15朝後，可以炆燉海參或冬菇，切忌過早進食。如果是餵哺母乳，可以炆豬手、炆腩排等亦可。

產後4個階段飲食建議

休養期 可先飲用炒米茶，舒緩肚風及脹氣。避免飲用水，因為出現口痰或脹氣問題，多數代茶為主。湯水方面，多數以健脾為主，如淮山、杞子、玄玉、茨實、合桃肉等煲湯。 溫補期 可用淮山、茯神、杞子、圓肉、天麻、南棗及黨參煲湯，有助驅風。另外，可用杜仲、巴戟、淮山、杞子煲湯，舒緩腰骨痛問題。 大補期 用北芪及黨參煲湯，有助行氣活血。 保養期 不建議每天飲用燉品，可每星期飲用一至兩次燉品。

順產坐月湯水推介

順產媽媽雖然沒有剖腹產子的大傷口，但同樣需要等待惡露完全排清才可飲用進補湯。珍姐建議先飲用祛濕湯水「清一清個底」。

如果惡露沒有「回塘」，就可以開始補身，如每星期飲用一次燉鹿茸湯、高麗參湯等。

餐單推介

多數以清淡為主，可以金針、雲耳、蟲草花、冬菇蒸雞，亦可加入炒黃鱔、煎銀鱈魚扒等。15至20朝後，可以炆蓮藕、炆竹笙炆黃耳排骨等。

產後4個階段飲食建議

休養期 簡單清淡、健脾為主，多數以清蒸方式烹調。 溫補期 餸菜款式比較多元化，可以炆燉為主。 大補期 12朝之前可以飲雞酒，不過母乳餵哺的媽媽要留意，必須在餵哺後寶寶才飲用雞酒，才不會令寶寶吸收酒精。 保養期 待惡露排青後，可煲祛濕茶、四君子茶

產後進補湯水推介-淮杞黨參北芪燉雞湯

▲ 淮杞黨參北芪燉雞湯。(曾嘉文攝)

材料

淮山 5 錢 (25克) 北芪 5 錢 (25克) 杞子 5 錢 (25克) 黨參 1 兩 (37.5克) 桂圓肉(龍眼肉) 5 錢 (25克) 南棗 1 兩 (37.5克) 陳皮 1個 雞 半隻 瘦肉 5兩(187.5克) 熱水 2碗

食材功效

淮山 營養價值高，補脾養胃、補肺生津，促進腸道蠕動和排便。 北芪 補肺益氣、補氣生血。 杞子 滋補肝腎、養顏明目、防老抗衰。 黨參 補中益氣、健脾益肺。 桂圓肉(龍眼肉) 開胃健脾、養血安神。 陳皮 燥濕化痰、理氣健脾。 南棗 養陰補血，滋腎養肝、補脾養胃、活血強心。 雞肉 優質蛋白質、脂肪含量比紅肉較少，有助產後及體質虛弱人士增強體力、強壯身體。 瘦肉 補血、主治腎虛體弱

做法

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1) 淮山、北芪、杞子、黨參、桂圓肉、陳皮、南棗洗淨，浸水備用。

2) 雞清洗乾淨後，去皮去內臟，剪去脂肪部份，切半隻。

3) 瘦肉清洗乾淨，切件。氽水時，加入薑和蔥去除腥味。

4) 撈起泡沫及雜質，放入雞肉，進行氽水。完成後，清洗乾淨雞肉及瘦肉。

5) 清洗乾淨藥材後，瀝乾水分，放入煲中。

6) 在煲中加入雞肉及瘦肉，加兩碗水，煲滾。

7) 將所有材料放入燉盅內，以慢火隔水燉3小時，完成。

注意

剛生育的媽媽而言，建議15-20朝後才飲用進補湯水。

月經期間的女士，不可飲用。

傷風感冒、有咳嗽人士，不可飲用。

下廚貼士

想燉湯味道更濃郁，可煲滾材料後，才放入燉盅內。

藥材放底層，雞肉及瘦肉放上面，水必須浸過材料，令湯療效果及功效更明顯。

如用明火燉湯，需先放毛巾在底部，再放上蒸餸架，再放入燉盅。間中打開煲蓋檢查，如水份被蒸發，就要添加熱水。

飲食禁忌及注意事項

珍姐指出，有一樣禁忌需要經常提醒媽媽們，就是切忌站立去飲水飲茶及食飯。

好多媽媽以為「企係度」快飲水快食飯無問題，其實容易導致子宮下垂，造成尿失禁。所以盡量坐下來進食或飲用飲料，盡量減少下腹壓力。

1) 切忌肥膩煎炸食物，影響脾胃。

2) 寒涼、生冷食物是大忌。水果方面，可食適量食蘋果、香橙或提子。

3) 剖腹產子的媽媽，不建議進食奶類、蛋類、芝士食品，影響傷口癒合。

4) 留意便秘情況，如果可以如常排便，即代表食物適合母體體質。

5) 想減低寶寶皮膚敏感、燥熱體質，建議媽媽在餵哺母乳之後，才飲用進補湯水，因為會透過母乳傳給寶寶。

6) 可食蒸三文魚，煎三文魚扒補充Omega 3，但不能進食刺身三文魚。

7) 可以為素食媽媽煲王耳紅棗淮山杞子湯、腰果合桃栗子湯、蕃茄薯仔煲湯、蓮子茨實湯，均衡攝取營養。

*以上食譜僅供建議及參考，需視乎體質而定。

如有疑問，應諮詢營養師或相關醫護人員意見。

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責任編緝：張懿慧