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【獨居哀歌】宿舍傳惡臭多日未出門　31歲女博士生被揭陳屍多日

健康 13:37 2023/05/12

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單位傳惡臭多日未出門，31歲女博士被揭陳屍家中多天。

單位發出惡臭，警方破門而入竟揭發女博士生陳屍家中多天！台灣一名31歲女博士生多日未見出門，且單位傳出陣陣惡臭，附近鄰居於是報警求助。警方破門而入後，才發現女子已倒斃家中，估計至少已死去4、5天，初步排除他殺可能性。

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根據台灣媒體報導，該名女死者是一名成大博士班女研究生，並即將畢業。警方於周一（8日)的晚上接獲其鄰居報案指女生多日未見外出，而且所住的宿舍單位散發出濃濃惡臭。警方到場後，未見有人應門，於是破門而入女子套房才揭發事件。而屍體經初步檢驗，估計至少已死去4、5天。

警方其後翻看閉路電視，並未發現其他人曾出入死者住處，故目前已排除他殺可能。據了解，對於女子的離世，其周邊人均感難以置信，因她生前一直未見有異樣。而其家人得知離世消息後，深感悲痛，目前死者所就讀的學校亦已派員協助家屬處理後續事宜。

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責任編輯：羅嘉欣

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