【賭王千金】何超蓮32歲生日着鬆身衫孕味濃 　疑奉子成婚做媽媽？

▲ 究竟真定假？

已故賭王三房千金何超蓮在上月與內地男星竇驍在峇里島結婚，正式做人妻！由於超蓮結婚時其餘幾房家人沒有現身，而引起家人不和傳言，不過在近日超蓮的32歲生日派對上，四房的何猷亨都有現身到賀，二人更頭貼頭合照，即粉碎不和傳言。

【賭王子女】與四房何猷亨合照為不和闢謠 何超蓮婚後首個生日竇驍冇影？

「造人」成功？

超蓮更在微博分享多張慶生照，相中所見，她身穿藍色吊帶褲搭配白色T-shirt，由於她穿寬鬆衣服加上拿着「今天開心」橫額刻意遮肚，令不少網民指她孕味濃，似乎已經「造人」成功，更猜測她是奉子成婚。

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為太太打造浪漫婚禮

超蓮上月與竇驍的浪漫婚禮，為了這個難忘的婚禮，竇驍親自參與整個籌備過程，從場地選址、設計主題、內容構思到音樂選取等細節，都相當保密，務求讓他腦海中構思的每個畫面，皆以最完美的方式呈現於現實當中。

竇驍宣讀誓言時坦言希望把超蓮由自信獨立的女皇，轉變成一位被他捧在手心疼愛的公主，更期待與超蓮組織一個盛載着滿滿的愛的大家庭。

如果二人真的的榮升爸媽，真的可喜可賀！

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