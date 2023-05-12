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【不正常愛情研究所】黃紫恩指陳國麟自戀兼眼角高　符文占卜師幫客人踢爆老公出軌

娛樂 13:44 2023/05/12

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Karen、Jaxson、Jojo、Doniven及Gillian主持《不正常愛情研究所》。

J2台昨晚（5月11日）播出《不正常愛情研究所》，由J2er黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）夥拍伍倩彤（Gillian）、黃潤祺（Jaxson）主持，這集研究題目係「愛情占卜」。

原來各主持都頗相信命理風水，Gillian透露自己有找風水師傅睇家宅，並指曾有女性友人為留住男友的心，居然到泰國買屍油︰「佢每日用嚟搽喺男友額頭同身上，男友開頭淨係覺得奇怪；後來男仔知道事實之後覺得好恐怖，好似畀人落降頭咁，最後都係分手。」

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用生辰八字做配對

「拍拖王」Jaxson則自爆手提電話內存有自身生辰八字，方便隨時跟女孩子配對，他笑說︰「睇下同對方八字夾唔夾，屬木嘅女仔會啱我。」

今集嘉賓請來盧恩符文占卜師Amber，由於Doniven近日經常嚷著要找女友，故他順理成章成為實測占卜對象，Doniven按照Amber指示用左手抽出3張牌，分別為「魔法」卡、「守護」卡及「黎明」卡，分別代表未來、現在及過去。

Doniven實測以盧恩符文牌占卜。

Amber解釋說︰「『黎明』卡顯示你之前有用心同人嘗試，但就合不來。依家其實你唔係好想搵穩定嘅另一半，至於未來係會有女仔鍾意你，但外表未必係你鍾意嘅。」

之後Doniven再抽一張卡代表愛情觀，當他抽到「太陽」時，原以為是好牌一張，豈料Amber先是一呆，接著笑得非常開心的說︰「我忍唔到笑呀，因為抽到呢隻牌嘅人，會覺得自己好特別，人哋配唔上佢呀……」

經常一矢中的的Jojo，取笑Doniven自戀。

分享符文牌占卜趣事

全場即時拍手爆笑，紛紛表示認同，最抵死是Jojo還補一刀說︰「你應該係呢間公司入面，我識得最自戀嘅同事之一。」

之後Amber分享了用盧恩符文牌占卜的有趣經歷，她指曾有女客人因懷疑老公出軌前來占卜，占卜結果顯示其老公曾經召妓，女客人見狀即時打電話質問老公，豈料男方不但直認不諱，還表示︰「係呀我係做咗，咁點吖？」

Amber展示代表另一半出軌的「豐年」卡牌。

此時，向來擅長「突破盲腸」的Jojo即機智追問謂︰「究竟邊一隻牌，抽到出嚟係代表召妓？」

Amber即展示「豐年」卡，卡圖顯示是一名男子身前躺着一名半裸少婦，相當神奇。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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