【無人駕駛】機場禁區無人駕駛巴士周一起投入運作　明年載客來往航天城至港珠澳大橋

▲ 香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰。（陳國峰攝）

全港首部無人駕駛巴士，下周一起在機場禁區投入運作，負責接載機場員工來往機場各處。機管局表示，無人駕駛巴士已經過1,000程測試和調整，系統如偵測到前方有行人或車輛衝出，會自動煞車，確保乘客安全。機管局表示，禁區無人駕駛系統自2018年已開始進行測試，總投資額約5,000萬，過去數年陸續應用於拖車及巡邏車上，至今未曾發生意外。機管局預計，無人駕駛系統明年可應用於禁區以外，接載乘客來往航天城至港珠澳大橋口岸。

無人駕駛巴士是14座純電動車，充電90分鐘可行200公里。記者今日試乘無人駕駛巴士，由T1中轉客運廊，到飛行區中場運作及維修大樓，全程5.5公里約10多分鐘車程；行駛過程中大致平穩，轉彎順暢，車頭位置有屏幕顯示行駛路線。

由於在機場禁區內行駛，巴士最高時速限制在每小時35公里，轉彎和經過多人的維修區時會減慢車速至每小時十多公里。

機管局機場運行總監姚兆聰表示，無人駕駛系統設有安全裝置，當鏡頭偵測到行車路線受阻或意外偏離路線，會自動啟動煞車系統，確保乘客安全。

姚兆聰又指，機管局會按需要調節偵測範圍，如在較高速行駛的路段，可調節到前方30米有異物便停車，部分路段亦可縮短偵測範圍。

機管局暫時只會安排1部巴士投入運作，其後逐步增加車隊數量至5至10部。巴士營運初期，機管局會安排安全人員駐車，負責提醒乘客勿在車上隨便走動。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚