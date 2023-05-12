【畢業出路】教育局下周五、六辦多元出路資訊展覽　提供升學及就業輔導

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​教育局將於下周五（19日）及下周六（20日）舉辦「多元出路資訊SHOW 2023」展覽會，為高中學生、家長及教師提供多元出路的最新資訊，協助學生在規劃升學途徑及就業出路方面作好準備。

教育局發言人今（12日）表示，今年首次復辦實體多元出路資訊展覽會，屆時將於上午10時至下午6時，在九龍灣國際展貿中心二號展貿廳舉行。當中，逾30間專上院校和機構將設立攤位，介紹經本地評審的專上課程（包括獲納入政府各項資助計劃的課程、職業專才教育課程及應用學位學士課程）、應用教育文憑課程，以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。當局歡迎學生到訪各攤位，親身了解其感興趣的課程。



同時，展覽會亦有多場講座介紹多個課程、升學準備及策略，並設有專上學生分享環節，而學友社、香港青年協會及香港基督教女青年會屆時亦將提供升學及就業輔導。

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責任編輯：梁凱婷