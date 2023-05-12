【星級名酒】周杰倫+周星馳IG齊曬靚酒　24萬元法國布根地DRC Henri Jayer

▲ 周星馳及周杰倫分別拿著坊間難尋的Henri Jayer, Vosne Romanee, Cros Parantoux, 1993及1996。（IG圖片）

周杰倫、周星馳兩個好像風馬牛不相及的藝人，竟然雙雙在社交媒體出post，有甚麼新合作計劃？令人期待！而他們手上拿著的靚酒，更令愛酒之人恨得牙癢癢。

全球最貴白酒Domaine de Romanee-Conti Montrachet

姑勿論最後這些酒有沒有開瓶，但3枝酒都不是一般人可以飲得起。先說不懂飲酒的人也聽過的名字——DRC，周星馳手上拿著的，如果沒有看錯，應該是Domaine de Romanee-Conti的Montrachet，至於年份就看不到了，還要是應該是大瓶裝 Jeroboam，即是3L，相等於4枝的普通裝（750ml）。

貴為法國布根地唯一可以與波爾多一級酒莊相提並論的DRC，只釀製7款酒，總年產量約6,000箱。最多人追捧固然是年產少過500箱的Romanee-Conti，但La Tache又或者Montrachet也不輸蝕。

Montrachet的產量比Romanee-Conti更少，只有250箱，而且是酒莊唯一一枝出產的白酒，用Chardonnay釀製，難怪是全球最昂貴的白酒，閒閒地也要$104,063，而且只是普通裝，Jeroboam難道要4倍40萬港元？

莊主過世酒價更高Henri Jayer Vosne Romanee Cros Parantoux

另外兩枝酒都是來自同一酒莊——Henri Jayer，亦是法國布根地出品，也是唯一葡萄酒價錢可以媲美DRC的酒莊。原因是莊主Henri一向產量少，而2006年過身，更將之前釀造的葡萄酒推向高價。

其實，1996年Henri已將其葡萄園轉給侄兒Emmanuel Rouget，但他繼續打理酒莊，最後一個釀製的年份是2001。因此周杰倫及周星馳手上拿著的1993及1996年份，就非常珍貴。以96年為例，起碼都要$192,376，而93年更不用說，也要$240,002。20幾萬一枝酒，只有巨星及天王才可以喝到了。

▲ 周星馳拿著全球最貴的白酒——Domaine de Romanee-Conti, Montrachet。（IG圖片）

法式餐廳Batard豪得起

也不用酸葡萄，起碼可以去周杰倫、周星馳吃過的食肆豪一餐。如果沒有看錯，他們展示葡萄酒的地方，應該是位於西營盤的Batard，平均消費$800，也有兩位起的Tasting Menu，6-7道菜，每位盛惠$1,200。

主廚曾於新加坡和香港的著名餐廳工作過，以法菜烹調菜式，招牌菜是以三黃雞打造的烤雞，莫樹錦形容是法式海南雞，因為以海南雞烹調手法弄個香料雞油飯，因此他極力推薦法國總統一嘗。另一道Monkfish en Croute則以酥皮包裹著鮟鱇魚烤製，手工精細。

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Batard

地址：西環西營盤干諾道西165-166號偉景閣地下E1-E2號舖A

電話：2318 1802

營業時間：周一至三 6pm-9pm；周四至日 12nn-2pm, 6pm-9pm

記者：何小雲