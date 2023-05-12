  • 25°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星級名酒】周杰倫+周星馳IG齊曬靚酒　24萬元法國布根地DRC Henri Jayer

娛樂 13:31 2023/05/12

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

周星馳及周杰倫分別拿著坊間難尋的Henri Jayer, Vosne Romanee, Cros Parantoux, 1993及1996。（IG圖片）

周杰倫、周星馳兩個好像風馬牛不相及的藝人，竟然雙雙在社交媒體出post，有甚麼新合作計劃？令人期待！而他們手上拿著的靚酒，更令愛酒之人恨得牙癢癢。

全球最貴白酒Domaine de Romanee-Conti Montrachet

姑勿論最後這些酒有沒有開瓶，但3枝酒都不是一般人可以飲得起。先說不懂飲酒的人也聽過的名字——DRC，周星馳手上拿著的，如果沒有看錯，應該是Domaine de Romanee-Conti的Montrachet，至於年份就看不到了，還要是應該是大瓶裝 Jeroboam，即是3L，相等於4枝的普通裝（750ml）。

貴為法國布根地唯一可以與波爾多一級酒莊相提並論的DRC，只釀製7款酒，總年產量約6,000箱。最多人追捧固然是年產少過500箱的Romanee-Conti，但La Tache又或者Montrachet也不輸蝕。

Montrachet的產量比Romanee-Conti更少，只有250箱，而且是酒莊唯一一枝出產的白酒，用Chardonnay釀製，難怪是全球最昂貴的白酒，閒閒地也要$104,063，而且只是普通裝，Jeroboam難道要4倍40萬港元？

莊主過世酒價更高Henri Jayer Vosne Romanee Cros Parantoux 

另外兩枝酒都是來自同一酒莊——Henri Jayer，亦是法國布根地出品，也是唯一葡萄酒價錢可以媲美DRC的酒莊。原因是莊主Henri一向產量少，而2006年過身，更將之前釀造的葡萄酒推向高價。

其實，1996年Henri已將其葡萄園轉給侄兒Emmanuel Rouget，但他繼續打理酒莊，最後一個釀製的年份是2001。因此周杰倫及周星馳手上拿著的1993及1996年份，就非常珍貴。以96年為例，起碼都要$192,376，而93年更不用說，也要$240,002。20幾萬一枝酒，只有巨星及天王才可以喝到了。

周星馳拿著全球最貴的白酒&mdash;&mdash;Domaine de Romanee-Conti, Montrachet。（IG圖片）

法式餐廳Batard豪得起

也不用酸葡萄，起碼可以去周杰倫、周星馳吃過的食肆豪一餐。如果沒有看錯，他們展示葡萄酒的地方，應該是位於西營盤的Batard，平均消費$800，也有兩位起的Tasting Menu，6-7道菜，每位盛惠$1,200。

主廚曾於新加坡和香港的著名餐廳工作過，以法菜烹調菜式，招牌菜是以三黃雞打造的烤雞，莫樹錦形容是法式海南雞，因為以海南雞烹調手法弄個香料雞油飯，因此他極力推薦法國總統一嘗。另一道Monkfish en Croute則以酥皮包裹著鮟鱇魚烤製，手工精細。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Batard
地址：西環西營盤干諾道西165-166號偉景閣地下E1-E2號舖A
電話：2318 1802
營業時間：周一至三 6pm-9pm；周四至日 12nn-2pm, 6pm-9pm

記者：何小雲

相關文章

【星級榮譽】侍應出身摘米芝蓮首屆侍酒師大獎　富臨飯店陸志文：酒界神級試難過考醫生
15:18 2023/05/05
【星級榮譽】侍應出身摘米芝蓮首屆侍酒師大獎　富臨飯店陸志文：酒界神級試難過考醫生
陳湛文重演《國產凌凌漆》盼獲星爺注意　 徐浩昌搞鬼反串袁詠儀
18:14 2023/02/27
陳湛文重演《國產凌凌漆》盼獲星爺注意　 徐浩昌搞鬼反串袁詠儀
【喜劇之王】周星馳認有睇絵麗奈AV出道作　素海霖獲星爺點評作品感榮幸
12:18 2023/04/14
【喜劇之王】周星馳認有睇絵麗奈AV出道作　素海霖獲星爺點評作品感榮幸

你可能感興趣

【星級榮譽】侍應出身摘米芝蓮首屆侍酒師大獎　富臨飯店陸志文：酒界神級試難過考醫生
15:18 2023/05/05
【星級榮譽】侍應出身摘米芝蓮首屆侍酒師大獎　富臨飯店陸志文：酒界神級試難過考醫生
陳湛文重演《國產凌凌漆》盼獲星爺注意　 徐浩昌搞鬼反串袁詠儀
18:14 2023/02/27
陳湛文重演《國產凌凌漆》盼獲星爺注意　 徐浩昌搞鬼反串袁詠儀
【喜劇之王】周星馳認有睇絵麗奈AV出道作　素海霖獲星爺點評作品感榮幸
12:18 2023/04/14
【喜劇之王】周星馳認有睇絵麗奈AV出道作　素海霖獲星爺點評作品感榮幸
周杰倫 周星馳 葡萄酒 餐廳情報 美食 西環 莫樹錦 菜式 餐廳 西營盤

最高瀏覽

【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
13:57 2023/05/11
【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
【下落不明】16歲女兒放學後離奇失蹤　母追蹤手機定位驚見陳屍懸崖下
12:08 2023/05/11
【下落不明】16歲女兒放學後離奇失蹤　母追蹤手機定位驚見陳屍懸崖下
【明星豪宅】袁偉豪2500呎清水灣複式豪宅曝光　開放式廚房整Pizza巨型甜蜜壁畫搶鏡
12:06 2023/05/11
【明星豪宅】袁偉豪2500呎清水灣複式豪宅曝光　開放式廚房整Pizza巨型甜蜜壁畫搶鏡