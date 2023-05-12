容祖兒公開保養秘訣　全靠媽咪出手抗鼻敏儲健康

樂壇天后容祖兒（Joey）為健康產品任代言人，日前她為產品拍廣告，期間大方分享獨門養生秘訣，又透露全靠容媽媽一雙巧手超前部署，為她儲備健康資產，迎接人生黃金期。

祖兒坦言：「我對於代言產品好有要求，每一次都會親身試用，今次試完呢個保健品，發現身體有明顯改善，無咁容易攰同病，所以我覺得值得推介畀大家；另外，品牌同我有個共通點，就係『歷史悠久』，但係仍然喜歡破舊立新，因而促成今次合作；我亦希望透過自身分享，鼓勵大家關注健康。」

運動配合飲食

疫情放緩，Joey回歸空中飛人生活，加上早前忙於籌備《Eternity 容祖兒演唱會》，可謂忙上加忙。

不過Joey仍然元氣滿滿，笑言保養秘笈相當簡單：「做運動之餘亦要配合飲食，我哋成日都話『You are what you eat』（人如其食），所以一定要食一啲對身體有益嘅產品；另外，我最鍾意飲薏米水，因為可以去水腫。」

儲錢比喻積累抵抗力

提到鼻敏感成為現代人的文明病，尤其季節交替最易發病，Joey表示全賴「私家看護」——容媽媽貼身照顧，助她時刻保持最佳狀態。

Joey說：「轉天氣、或空氣污濁，先會出現流鼻水同鼻敏感症狀，所以身體都算唔錯！全靠媽咪幫手，因為佢咁多年嚟都燉冬蟲草同舞茸畀我，令到我嘅身體好似儲錢咁，不知不覺間累積咗好多抵抗力。」

以行動慰勞母親

臨近母親節，孝順女Joey雖然注重儀式感，但更想以行動慰勞容媽媽：「媽咪同我好似，我哋唔係過時過節就要送大禮嘅人，不過每一年我都會送花畀佢，因為我覺得無女人唔鍾意收花，哈哈！」

她續指：其實唔只母親節，我希望媽咪每一日都有強健體魄，因為我依家會喺唔同嘅地方開騷，好想佢可以親眼見證，所以一定要身體健康！比起買靚衫畀佢，我更著重佢嘅健康同埋抵抗力，亦都會喺呢方面花心思。」

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