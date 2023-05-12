【為母則強】大女專注力不足二仔細女自閉　港媽棄IT事業讀特殊教育︰孩子是首位

▲ 媽媽Bonny放棄IT事業，全力照顧3位SEN孩子。

照顧孩子不容易，港媽Bonny更要照顧3位不一樣的SEN孩子，大女有專注力不足、二仔是及細女均有「自閉症譜系障礙」，Bonny為母則強，放棄IT工作當全職媽媽，更修讀特殊教育文憑，如今大女和二仔能獨當一面，細女大有進步，媽媽以仔女為傲。

大女專注力不足

Bonny跟丈夫育3孩，分別22歲大女Cathy、18歲二仔Ronald和8歲的細女Nicole，子女有不同的SEN（特殊教育需要 Special Education Need），一個比一個要面對的境況難。大女Cathy約在初小時被評為專注力不足（AD，Attention Deficit），Bonny最初不以為然，直至三年級家長日時，老師的話令她感憂慮。

一位老師嚴厲跟我說女兒「無心向學」，我至今印象深刻，恍忽在女兒的額頭鑿了「無心向學」此4字，一聽到心沉一沉。另一位英文老師指女兒上課遊魂，見到窗外有雀仔飛過就會跟住飛走。

▲ Bonny跟8歲細女Nicole，Nicole有「自閉症譜系障礙」。（湯致遠攝）

當時Bonny從事IT專業工作，決定辭職當全職媽媽照顧女兒，陪她學習，「沒有顧慮，因為孩子是優先的，他們是首位」。媽媽發現女兒學習雖難專心，但社交識朋友沒問題，尤愛做黏土手工等，藝術天分高。她調節自己對女兒的要求，當女兒慢慢做功課時，Bonny不想全程旁實令大家有壓力，就會去廚房整曲奇蛋糕。

二仔自閉症情緒易失控

至女兒初中時情況轉穩定，然而，Bonny忙不停，因為二仔Ronald的SEN情況加劇浮現出來，經常收到老師的來電，校方投訴行為及情緒表現，次次「意想不到」，

有次他不肯轉電腦室，發脾氣大叫大哭；跟同學有爭執，試過激動到流鼻血，將鼻血弄到同學身上……

▲ Bonny跟丈夫不介意別人標籤他們的孩子有自閉症，希望更多關注SEN孩子。（圖片︰受訪者提供）

Ronald在幼稚園時社交已不太好，「他會箍住小朋友，我以為男仔跟女仔不同些，加上以為是性格固執。」他上到小學時行為升級，學校社工跟進，二仔去排政府評估，教育心理學家只指他有「對抗性行為」，Bonny一頭霧水。

自費為兒子進行一些遊戲治療、音樂治療，但仍覺得不對路，沒有好轉，最後我們找了精神科專科醫生，醫生確診他是『亞氏保加症』，那時兒子小學3、4年級。

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現時「亞氏保加症」已被納入「自閉症譜系障礙」，屬自閉症類別之一。由於確診了二仔的狀況，Bonny跟家人有「 線索」找資料了解。Bonny的老公驚醒自己有類似的徵狀，而老爺亦有固執行為，Bonny相信丈夫及老爺是自閉症患者，遺傳予Ronald。

對於處理二仔的狀況，很多壓力來自外界，同學家長有不少話，Bonny要陪同兒子返學上課堂，嘗試接受他的情緒，形容兒子可以「由零突然爆發」，又或發吽哣2、3小時。至中學中途轉校，面對新環境及同學，加上妹妹的出世，Ronald自知是哥哥，愛錫妹妹的他從不在Nicole面前「爆發」，情緒行為問題慢慢好轉。

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細女自閉症整體發展遲緩

問及何以決定生第三胎，因照顧2位SEN孩花心思心力不少，加上不排除會遺傳自閉症。Bonny坦言不在她計劃之內，但丈夫希望二仔有弟妹同成長，學會同理心。的確，妹妹Nicole的到來，哥哥有好的轉變。然而，細女亦有自閉症。

細女1歲前已發現整體發展遲緩，當時有排政府做評估，在3歲半確診她有自閉症。

▲ Bonny跟細女Nicole參加「香港耀能協會」活動，獲得很多支援。（湯致遠攝）

細女的自閉症跟二仔截然不同，Bonny形容另一大挑戰，整體發展出狀況，例如食餅乾獨愛某一形狀款式、不停重複做一個動作、說話似鸚鵡機械式重複等。Bonny有一刻在想「點解又係SEN」，但很快振作，沒有困在困境，去找支援，例如她發現《香港耀能協會》 給家長「樂意聽」咨詢熱線、排兼收位、帶女兒做不同的治療訓練等。

修讀特殊教育文憑

有感細女很早確診SEN，明顯政府及NGO支援比二仔多，而Bonny想更了解SEN，在2021年報讀了香港中文大學專業進修學院的特殊教育文憑。

我是跟小朋友一起成長，大女時我發展烘焙興趣，更成為副業，而二仔時我很積極參與家教會工作，更成為家教會主席，想給自己下一個目標，細女準備上小學，我又想所做的事能配合到她成長，就選擇讀特殊教育文憑。

▲ Bonny修讀了特殊教育文憑，加上自身照顧SEN孩經歷，助其他同路人。（圖片︰受訪者提供）

由於育有3名SEN孩「身經百戰」，自己就是個案分析，讀來算得心應手，只是對於在澳洲的大學讀書的Bonny來說，難處在寫論文要學打中文字。修讀課程的同時，Bonny亦在一間小學擔任教學助理工作1年，專責跟進兩位自閉症學生個案，現時她在幼稚園擔任助教，負責SEN班，將自己照顧SEN子女經歷、讀書所學到的應用出來。

好想幫其他SEN小朋友，照顧別人小朋友不同，反而更有耐性，有種使命感。

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大女二仔找到興趣發熱發亮

除了工作之外，Bonny亦有參加《香港耀能協會》活動，分享照顧SEN孩子的經歷，她提及現時的同路人家長SEN孩子較年幼，對孩子的日後成長有憂慮，她分享了大女及二仔的情況。

家長知道我仔女的現況，雙眼像發光有希望，可能知道雖然他們有SEN，但長大一樣可以符合社會的期望。二仔在香港讀IB文憑考試中考獲43、44分，差少少就滿分，他現時過了澳洲讀大學，修讀電腦工程相關學系，更是YouTuber，賺錢足夠自己交租及生活，我意想不到。大女長大後沒有專注不足問題，因為找到自己想做的事，她現時在澳洲工作擔任時裝設計師。

加上8歲細女整體學習及發展表現亦大有進步，Bonny為子女自豪。剛好快到母親節，Bonny坦言子女能獨當一面，這是收過最好的母親節禮物。此外對於育SEN孩子的媽媽，她明白照顧有壓力、沮喪之時，她寄言不要被壓力壓榨自己︰「照顧子女之時，都要好好愛錫自己，給空間自己，跟孩子一起成長。」祝願天下的媽媽母親節快樂。

▲ Bonny跟女兒受助「樂同行」家長支援服務。（湯致遠攝）

香港耀能協會

香港耀能協會兒童及家庭支援服務副總監蕭海暉受訪，提及支援特殊學習需要的小朋友之外，正視家長的情勢支援都很重要。該會設有「樂同行」家長支援服務，支援為本港現在輪侯學前康復服務、評估或懷疑有發展障礙的幼兒家長，如「樂意聽」由註冊社工接聽電話，另設有家長資源中心。蕭海暉強調要正視育SEN孩家長的壓力，支持及助家長紓壓，是讓他們在照顧SEN孩子路上更有力量。更多詳情【按此】

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記者︰顏紫燕