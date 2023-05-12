【旅遊意外】女遊客峇里島騎完大象後合照　手臂遭捲入象嘴當場咬斷

▲ 一名美國女遊客在遊訪知名大象園區旅舍，與大象合照期間，大象竟用嘴吸入女遊客的手臂。

印尼峇里島是熱門旅遊勝地，日前一名美國女遊客，在遊訪一間知名大象園區旅舍，與大象合照期間，大象竟用嘴吸入女遊客的手臂，並發出「喀、喀」的骨頭響聲。女遊客當場手臂骨折，經手術後以鋼板及螺絲釘組裝起骨骼碎片，恐面臨漫長復康路。

最新影片：

綜合外媒報道，來自美國新罕布什爾州（New Hampshire）的Beth Bogar與丈夫Les Bogar，在今年5月到印尼峇里島旅遊，並到訪當地著名大象園區旅舍Mason Elephant Park & Lodge。期間Beth與大象暢泳、騎乘大象後，在馴象師指引下，Beth更得以與大象合照。

據Beth憶述當時情形，指馴象師曾跟她說，自己與這隻大象相處24年，十分熟識大象脾性。馴象師當時建議，Beth可把手臂放在象鼻下方，而突然她就感到自己的手臂被「推入」大象嘴中，受困並發出「喀、喀」聲響，令她感到恐慌起來，且無法把胳膊抽出來。

Beth隨即被園方送往距離園區1小時車程的醫院，她的手臂被發現骨折，需立即做手術。醫生並用鋼板及螺絲釘，組裝起所有骨骼碎片。對於Beth來說除了需面臨漫長的復康路，她更需花費1萬美元的醫藥費。

而園方事後雖曾承諾會調查事件，並表示會支付一半醫療費，但其後卻不再回應Beth夫婦的電話及訊息。直到事件經外媒報道後，Beth才終於收到賠償費共4,800美元。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣