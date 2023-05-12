【母親節2023】帶阿媽去半島酒店歎High Tea　品嘗土耳其傳統鹹甜美點【內附連結】

▲ 半島酒店土耳其下午茶已經登場，供應多款彰顯土耳其傳統食材和佳餚的鹹甜美點。（酒店提供）

5月14日母親親，當然要慰勞媽媽辛勞，那就要優雅地歎一頓華麗下午茶，在五星級酒店打打卡，由半島酒店集團行政總廚曾福賢（Florian Trento），設計的半島土耳其下午茶已經登場，供應多款彰顯土耳其傳統食材和佳餚的鹹甜美點。

精選鹹點包括小麥沙律配雞胸、布格麥、番茄及薄荷、青瓜酸乳酪牛肉卷配生菜、馬鈴薯及石榴籽、芝麻圈配煙燻三文魚、羅勒忌廉芝士及菠菜、慢煮八爪魚伴牛油果鷹嘴豆蓉、黑橄欖及芝士酥餅。

而甜品則有經典的土耳其檸檬椰子蛋糕、焗米布甸撻配玫瑰忌廉、開心果仁蜜餅及橙花卷配香橙果醬。特色餐飲選擇如傳統土耳其咖啡和紅茶等，亦於特定的半島酒店供應。

▲ 在華麗環境下歎特色下午茶，媽咪當然開心。（酒店提供）

這次以土耳其美食為主題的下午茶，是為慶祝伊斯坦堡半島酒店開業，因此，提供歷史悠久的傳統土耳其佳餚美點，讓客人品嚐「All Things Turkish」的獨特風味，向土耳其多姿多采的豐厚文化致敬。

半島土耳其下午茶由即日至2023年6月7日於香港半島酒店大堂茶座供應，價格為每位488港元*，兩位為868港元*。

*另收加一服務費

編輯：葉翠華