【器官捐贈】香港腎科學會辦「讓生命延續」攝影比賽　冀更多人支持及推廣器官捐贈

▲ 香港腎科學會辦「讓生命延續」攝影比賽，希望讓更多人支持及推廣器官捐贈。

自然和率真的笑容可以溶化人心，帶給人滿滿的幸福感！現在只要你把這個幸福的笑容傳出去，不單止可以支持器官捐贈，還可以得到豐富的禮物。香港腎科學會（HKSN）主辦「讓生命延續」Instagram攝影比賽2023，希望透過鏡頭下小朋友或家人的笑容，支持及推廣器官捐贈，帶出「讓生命延續，把愛流傳下去」的希望。

是次的活動還有香港醫護聯盟作為協辦機構，比賽的標語主題為「孕育孩童—萬物才得以承傳；無私捐贈—生命才得以延續。」

最新影片推介︰

比賽的獎品豐富，大會將會選出12位得獎者，每人可獲得香港海洋公園萬豪酒店豪華雙人客房親子Staycation一晚及海洋公園門票每人乙張。

活動舉辦日期由2023年5月8日開始，到2023年6月30日截止。屆時除了會有香港腎科學會主席周啟明醫生﹑香港攝影學會副會長梁珍小姐出任評審團，也會有歌手謝安琪小姐及腎臟受贈者伍妙敏小姐。比賽詳情可查閱「香港腎科學會」Instagram 官方網站。

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責任編輯︰王明芳