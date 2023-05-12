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【狂徒劫金】三旬漢持鎚劫金行連擊8下玻璃仍未碎　事發一刻片段曝光【多圖】

社會 16:54 2023/05/12

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

觀塘恆福珠寶被獨行賊以鐵錘擊毀飾櫃行劫。（黃傑偉攝）

觀塘發生金行劫案。今午1時38分，一名身高1.7米男子持鎚行劫觀塘物華街49號恆福珠寶。男子以鐵鎚打破櫥窗玻璃，職員見狀即時喝止。他被喝退後奪門逃去，店舖職員追捕不果報警求助。警方接報到場封鎖現場一帶，翻查店內閉路電視，並在附近一帶兜截，暫時未有發現。事件中珠寶行並無損失，案件列作行劫，消息指賊人年約30至40歲，身穿黑色上衣。

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從網上流傳的事發一刻片段可見，一名身穿藍衣帶上兜帽的男子闖入金行，手持鐵鎚，不斷敲打玻璃飾櫃，有顧客在旁目擊匪徒行為目瞪口呆。惟因飾櫃疑由強化玻璃製成，匪徒連續敲擊8下，玻璃飾櫃亦僅呈漁網狀而未有完全碎裂，匪徒未能劫去任何金飾。此時一名職員走出，嘗試以雙手控制匪徒。該匪徒見勢不妙，施展一招「金蟬脫殼」棄下原本背有的黑色背囊慌忙逃去。職員追之不及，只能目送匪徒逃走。

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記者：黃傑偉、李梓𨭎

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