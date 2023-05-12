【MIRROR成員】Edan喜歡愛打機減壓　呂爵安透露愛更新社交網與爵屎互動

▲ MIRROR成員Edan（呂爵安）一直是廣告新寵兒，網上行netvigator最近邀他拍攝新一輯廣告。

MIRROR成員Edan（呂爵安）一直是廣告新寵兒，網上行netvigator最近邀他拍攝新一輯廣告，愛打機的Edan親身測試家居寬頻服務後，發現網絡流暢又穩定，不愧是「打機神線」。鏡頭捕捉到Edan肉緊打online game，坐在大電視前的他全程投入，順利過關兼打爆機。

在現實生活中，Edan直認喜歡上網，不用工作時，會宅在家打機，甚至相約友人上網開戰。他說每天平均都會花不少時間上網和玩手機：「拍嘢休息時，我會玩手機。放工返到屋企，就算好攰，都要打鋪機先去瞓。」

▲ 愛打機的Edan親身測試家居寬頻服務後，發現網絡流暢又穩定，不愧是「打機神線」。

不怕同「小如豬」爭wifi

Edan家中一直選用網上行的家居寬頻服務，即使同細妹「小如豬」及爸爸媽咪一齊上網，wifi網絡狀態都很穩定。

機迷最忌將近過關時網絡出現「Lag、窒、斷」，Edan說如果打機遇上斷線就絕對不能接受，「斷線就前功盡廢，等於玩完輸晒，就會令人好躁同好嬲。Download或更新遊戲，花3、4粒鐘同3、4分鐘比較，當然越快越好。」

所以，他溫馨提示，大家要挑選適當的路由器（Router）配合網速。

▲ 鏡頭捕捉到Edan肉緊打online game，坐在大電視前的他全程投入，順利過關兼打爆機。

不擔心AI版取代自己

除了上網打機，Edan也愛更新社交網，除向「爵屎」分享最新動態，又會開live傾偈，「爵屎」的瘋狂讚美，卻不會令Edan飄飄然自戀，「我班爵屎好sweet。」

他堅持要謙虛：「我唔會覺得自己好掂，比較喜歡聽到睇到其他人對我嘅客觀感覺，尤其係爵屎同我講佢哋啲朋友睇過我嘅作品後，開始對我產生好感。」

最新影片推介：宋芝齡專訪

潮流興AI人工智能，Edan近日推出由黃偉文（Wyman）為他填詞的新歌《ChatMrE》，歌名是ChatGPT和E先生的合體，內容講到AI與人類的關係。

可擔心AI版Edan比原裝真人更優勝？Edan笑說：「AI好有趣呀，可以探索未來，AI版Edan要似我個樣先得，仲要靚仔過我真人，如果仲樣衰過我就大件事喇！」《ChatMrE》的歌詞提到AI可以3秒完成作曲作詞，若花3秒變出AI版Edan，相信都很神奇，但Edan始終覺得AI是取代不了人類的真摯情感。

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