【正能量】《香江暖流》盧世昌退休做義工服務老友記　棄移民泰國一個原因留港生活

▲ 前港台節目《香江暖流》主持盧世昌寄語後疫時代的香港人，若然真的仍在此地生活，設法想想自己如何適應這個地方，那才可跟香港一起同步。

談到退休，憑主持《香江暖流》成為香港電台第5台王牌節目盧世昌說：「好多同事退休後都去讀書，我就不會，為甚麼還要把那麼多東西記入腦呢？又要寫paper……」2015年，位至第五台節目副總監的他，也因一位社工在其節目的一番話：「能將自己專長繼續幫人是最有意思。」而改變了他退休後的方向，決定投入義工行列，繼續為長者服務。

除了頭一年稍作休息去去旅行，這8年的退休歲月，跟以往一樣忙碌，分別只是受薪與否，他說：「我的專長是說話，便想不如做下分享會，由這個概念開始出發」。然而盧世昌卻沒有因此「偷工減料」，繼續為不同社福機構策劃活動、舉辦分享會、近年更為香港房屋協會每月舉行一次的《情繫萬家》分享會，可謂勞心勞力，除了當主持，邀約嘉賓的責任也扛上，多年以來林家棟、陳豪、米雪、江華、白茵等都願意當上座上客。

帶不走留下愛的無常人生

某天某志願團體幕後走上前跟他說：「世昌，你以前一定對人好好，退休這麼多年，仍有那麼多人幫你……」

▲ 去年12月「開關」，他比第一時間飛到曼谷旅行。（圖片：被訪者提供）

聽罷，盧世昌老實地回答對方：「好不好？我不知道。但就算當時對人好，也沒想過為今日而做。因為我連退休前的一個月，都沒想過退休後會做義工。」

他是「生死有命，富貴由天」的信奉者，從不想半年後發生的事情，一切隨遇而安，只因在他青年時，兩個月內頓失至親。

他生於小康之家，盧媽是生意人，盧父在澳門從事傳媒，回港後當教師。「有錢又不算，又不算捱窮。讀書方面爸爸給我好大壓力，因為他教書，每日教一首，軍訓式上堂，會編一個密集時間表給我，要求我成績好，細個好辛苦，要唸唐詩三百首。」

子承父業，他是新聞系畢業，其時有報館聘請社會服務版記者，他去應徵，這份一半是社工一半是記者的工作，一做便12年。

「找上我們的，大多不會是好事，不是死人塌樓，就是悲慘家庭、妻離子散那些，初初每一件事都會好上心。但若不記住，就不上心，就會做得不好；想做得好，記住的話，就會上心，自然很難抽離。」

工作上面對的兩難，他會找一大班同事麻雀耍樂減壓，然而在他27歲時，1982年的兩個月內，雙親相繼走了。

▲ 容祖兒是昌哥另一位欣賞的天后，她更與前輩粤劇紅伶紅線女一同出席他主持的粵劇動畫電影《刁蠻公主戇駙馬》的記者會。（圖片：被訪者提供）

「父親患癌十年，走是很正常的事，在搞完喪事前，到母親突然中風，6天內也走了，讓我頓悟世事是我預計不到。當時好理智跟自己說：『現在怎麼都不要想，要好好為兩位老人家做好後事，做完之後你想怎樣就怎樣，家只得我一個獨子，如果我也垮下來，誰替我幫至親搞呢？』

他記得當時報館會擺放一個箱在公司入口，上面寫上「世昌丁父憂」，怎料隔兩個月後，又輪到世昌丁母憂，他都會以局外人身份，以同事角度去「安慰」自己。「同事應該會好奇，這個同事又拿帛金？也許這種理智來自做開投訴版，我已經見慣這些生離死別，只是時移世易，這個不幸來到我處，我才能面對得到。」

港台選上服務長者的人

為雙親辦完最後的儀式，同時改變他對人生的看法和方向，即使他可把所有時間寄情於工作，但他深知是時候為自己身心靈健康着想。「都做了十多年，如果再做下去，怕自己愈來愈灰，個人無惻隱之心。」

剛巧此時香港電台找他做主持，就是由1986年首播的《香江暖流》電台節目。

「我要多謝找我的上司鄧慧嫻姐姐，她很有遠見，在那個不是叫長者，叫老人家的年代，她已洞悉到要開一個對象為長者的電台節目。原本每個星期一次，其後因反應熱烈增至每周播出6日。現在回想找上我原因是有接觸長者的經驗，發覺當時30歲的我，但樣子睇落仍似廿多歲，像大多長者的孫兒，而他們最愛錫的就是孫仔，所以，很快突顯了自己的形象和定位。」

▲ 退休後經常跟港台同事常相約飯聚。左起：鄭啟明、張建浩、黄法之、袁翠霞、陳婉紅、葉世雄和盧世昌本人。（圖片：被訪者提供）

坦言當初並沒想過會在港台長做的打算，要操控如揸飛機的控制台已叫他頭暈，但當開始熟練上手，到所主持和監製《香江暖流》成為第5台的皇牌節目之一，能跟其他電台平分春色，爭取明星出席和更多資源，這一切都足以給他縱橫廣播界39年、作為資深傳媒人的肯定。

棄泰國退休選擇香港

退休後他對長者的關懷無微不至，閒時與親戚家人共享家庭樂，原本他打算移民到泰國，但近年令他改變想法，決定留港。

「年紀漸長，發覺語言才是最大問題，在當地是可以用英語，但萬一發生甚麼事，他們還是以母語溝通，你是局外人。在香港，起碼你會有照應。」

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他坦言香港醫療系統已不錯，就好像他以前因工作太多飲飲食食而得來的高膽固醇，都有很好的醫生照料。「前幾日先看完醫生，我問他我可有3高嗎？就只得膽固醇，只是2.1，控制得到，叫我8個月之後回來覆診，原來他們有一直都留意我的狀況。而我也心想，68歲可keep成這樣，頭髮仍有這麼多，夫復何求？」

是以他有一番話，寄語給後疫情時代的香港人：「大家應該要用另一個心態去面對香港，不要再想以前香港是怎樣，得接受現在的她；若然真的仍在此地生活，設法想想自己如何適應這個地方，那才可跟香港一起同步。」

記者︰黃鑑江