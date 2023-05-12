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【販毒家族】化學系女大生學懂製毒賺錢　父母心痛女兒辛苦助販毒下場悲慘

親子 16:23 2023/05/12

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化學系女大生利用所學知識製毒牟利。

內地近日出現真實版《絕命毒師》，江蘇一名就讀化學系的女大學生，利用所學知識在家加工大麻後在網上出售，父母得悉後不但沒有制止，反而心痛女兒「太辛苦」，一家三口齊販毒，最終全家被判刑。

據內地媒體報道，陳麗是一名化學專業的大學生，她在明知大麻素是國家管制的精神藥物的情況下，購買製毒原料，加工成含布合成大麻素類物物成份的煙油，並利用噴務瓶將煙油噴在「煙絲」上，再將煙絲偽裝成裝飾畫，通過網購平台出售予吸毒者。

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陳麗的父母得悉女兒販毒後，不但沒有勸阻，反而一起幫忙，當地法官指，陳麗父母一方面是由於販毒帶來的巨額利潤所引誘，另一方面亦是因為父母對子女不良放任的「關愛」，認為女兒太辛苦，所以幫忙。

他們均有收入較高、較為穩定的工作，本應享受美好的退休生活，但是為了所謂的幫助女兒減輕家庭負擔，最終導致了他們鋃鐺入獄。

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經調查，一家三口通過網店先後向５名吸毒者販賣「煙絲」共計295克，獲得4900元人民幣。案發後，公安機關從陳家扣押了噴霧瓶、量杯、電子秤、疑似合成大麻素等物品。最終三人販賣毒品罪成，依法判處囚1年3個月至3年3個月不等，並夥款2萬至4萬元人民幣不等。

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責任編輯：王明芳

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