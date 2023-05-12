【美食速遞】南記粉麵最新力作「芫茜撈米線套餐」　加推兩款芫茜滋味爽脆小食

▲ 南記粉麵最新力作為大家帶來首推的「芫茜撈米線套餐」。

香港人最緊要識「撈」，芫茜都一樣。收到各大芫茜迷密切的期待，「香港仔」南記粉麵今個夏日為大家帶來好東「茜」，讓香港芫茜控盡情食好「茜」！

最新影片推介︰

踏入初夏，南記粉麵最新力作為大家帶來首推的「芫茜撈米線套餐」，以自家研發芫茜胡麻撈醬為核心，配以全新推出的爽豬肉、脆炸蝦片及Q彈黑木耳，3款配料以「爽」、「脆」為主，帶來多重口感！

▲ 南記粉麵同時推出兩款芫茜滋味爽脆小食：芫茜胡麻醬炸蝦片及炸墨魚丸拼青瓜。

芫茜迷表示仍然未夠喉？南記粉麵同時推出兩款芫茜滋味爽脆小食：芫茜胡麻醬炸蝦片及炸墨魚丸拼青瓜，無論想要脆炸酥香口感抑或清新爽脆之選均可，最後當然要暢飲一杯南記首創芫茜「可口可樂」！

▲ 南記粉麵同時推出兩款芫茜滋味爽脆小食：芫茜胡麻醬炸蝦片及炸墨魚丸拼青瓜。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希