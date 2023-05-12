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【美食速遞】南記粉麵最新力作「芫茜撈米線套餐」　加推兩款芫茜滋味爽脆小食

休閒消費 15:57 2023/05/12

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

南記粉麵最新力作為大家帶來首推的「芫茜撈米線套餐」。

香港人最緊要識「撈」，芫茜都一樣。收到各大芫茜迷密切的期待，「香港仔」南記粉麵今個夏日為大家帶來好東「茜」，讓香港芫茜控盡情食好「茜」！

最新影片推介︰

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【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全

踏入初夏，南記粉麵最新力作為大家帶來首推的「芫茜撈米線套餐」，以自家研發芫茜胡麻撈醬為核心，配以全新推出的爽豬肉、脆炸蝦片及Q彈黑木耳，3款配料以「爽」、「脆」為主，帶來多重口感！

南記粉麵同時推出兩款芫茜滋味爽脆小食：芫茜胡麻醬炸蝦片及炸墨魚丸拼青瓜。

芫茜迷表示仍然未夠喉？南記粉麵同時推出兩款芫茜滋味爽脆小食：芫茜胡麻醬炸蝦片及炸墨魚丸拼青瓜，無論想要脆炸酥香口感抑或清新爽脆之選均可，最後當然要暢飲一杯南記首創芫茜「可口可樂」！

南記粉麵同時推出兩款芫茜滋味爽脆小食：芫茜胡麻醬炸蝦片及炸墨魚丸拼青瓜。

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責任編輯︰陳珈希

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