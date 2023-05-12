【母親節2023】帶媽咪歎Tiffany Café下午茶　可獲贈限量版tote bag

▲ 去The Tiffany Blue Box Café歎下午茶，每客可獲贈限量版tote bag一個，歎完精緻下午茶，打打卡，仲有禮物送俾媽咪。（cafe提供）

這個母親節送甚麼禮物給親愛的媽媽？帶媽媽去The Tiffany Blue Box Café歎下午茶，每客可獲贈限量版tote bag一個，歎完精緻下午茶，打打卡，仲有禮物送俾媽咪，真係超著數。

為慶祝母親節，於即日至5月14日，到The Tiffany Blue Box Café享用下午茶，每一客可獲贈限量版tote bag一個，讓你向母親表達愛意，共度溫馨窩心的下午茶時光。

春夏來臨，The Tiffany Blue Box Café 下午茶近日更新多款鹹食甜點，讓你盡享品味生活。下午茶頂層由甜點揭開序幕，各款全新甜點包括新口味的迷你Blue Box—以蜜瓜蛋糕搭配茉莉慕斯和雲呢拿曲奇脆脆，清香誘人；藍莓芝士蛋糕口感絲滑，酸甜清新的口味，在這個夏天最適合不過！

荔枝玫瑰撻粉色小球造型內藏着玫瑰慕絲、乳酪脆脆及荔枝啫喱，多重口感帶來無限驚喜；士多啤梨開心果達克瓦茲嚴選日本新鮮士多啤梨，內層配上香濃軟滑的開心果忌廉，外皮鬆脆，內裡濕潤軟綿。

全新鹹點方面亦有不少驚喜，首先有外型與味道與眾不同的鵝肝慕絲酥皮，鵝肝慕絲鹹香濃郁的味道配上紅色的車厘子啫喱外皮，高貴優雅；喜歡海鮮的你可不能錯過代表作魚子醬龍蝦撻，一口大小的撻皮盛載著鮮甜柔嫩的波士頓龍蝦及矜貴奢華的魚子醬，再伴上香蔥及蛋黃醬，將海鮮的甘甜鮮味延伸至極致；松葉蟹金磚嚴選日本松葉蟹，配搭日本高野豆腐和芫荽，拼湊出回味無窮的配搭；香軟嫰滑的甜蝦燉蛋蛋味濃郁，配上北海道甜蝦刺身，讓你一試難忘。

▲ 全新鹹點方面亦有不少驚喜。（Cafe提供）

層架的底層則有自家製精選包點為下午茶劃上完美句號，香蒜鹽之花鬆餅別於一般的傳統鬆餅，外皮金黃鬆軟，蒜香濃郁，配搭奶油忌廉、番茄果醬及蜜糖珍珠，可按個人口味自行配搭屬於你的完美鬆餅。經典的法式杏仁蛋糕，蛋糕質地綿密濕潤、杏仁香氣四溢，細緻的口感與迷人的風味，讓人無法抗拒。

春夏下午茶由即日起於下午2時至6時30分供應，價錢為港幣 $688 (兩位)，額外每位收費為港幣 $358。

The Tiffany Blue Box Café

地址：九龍尖沙咀北京道 1 號2 樓 7-8 號舖

電話：2362 9828

編輯：葉翠華