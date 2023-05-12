【明星媽媽】前亞視花旦龐秋雁不眷戀幕前　推舉母愛助基層兒童追夢

▲ 龐秋雁選擇默默在教育事業中奉獻。

復常後不少曾活躍的歌影視紅星紛紛復出，其中在八、九十年代以清純日本少女形象成為廣告紅人的前亞視花旦龐秋雁（Annike），卻選擇默默在教育事業中奉獻。

1984年憑着可愛爆牙及酷似日本明星的氣質，十五、六歲的龐秋雁短時間內便拍了數十個廣告，走在街頭巷尾，必然會看到自己的廣告照片，她卻並不開心。

「因為我沒有自信，6歲時一家從廣西來到香港，自己的廣東話不好，說話帶有鄉音，常被同學笑是「大陸妹」。就算其他人說爆牙很可愛，同學卻會笑你牙齒突出來像吸血殭屍！所以根本不開心，也不相信自己受人歡迎。」

Annike坦言自己來自基層家庭，父親在內地本是演員，來港後為了家計卻只能在地盤做粗工，母親亦要忙於工作，三姊妹則寄人籬下，受盡白眼。「所以我和妹妹比較自卑，亦不敢與人溝通。」

這種黯淡無光的日子，沒想到竟因戲劇而改變。

▲ 龐秋雁（右）及龐倩渝姊妹情深，10 年前成立「音樂兒童基金會」。（湯致遠攝）

「真的是當自己拍了很多廣告、電影，然後周圍的人開始說你「很像日本妹」、「很可愛」，自己才慢慢建立自信，才敢去看那些照片，學習去欣賞自己。」

Annike感慨指自己後來才明白，無論環境有多差，都要有欣賞自己的能力。「我從戲劇中找到自己的價值，而我妹妹則從音樂中找到，這也是我們一起成立『音樂兒童基金會』的初衷。」

以母愛為出發成立NGO

過去幾年疫情，不少有心人都身體力行為有需要人士提供支援，少至一盒飯，大至幾箱口罩，均有力出力。與此同時，亦有一群人選擇為基層兒童提供免費藝術教育，努力讓經濟條件不會成為孩童發展阻礙。「我和妹妹倩渝在2013年開始這個基金會，到今天眨眼10年了。」Annike笑言也許因與妹妹兩人均是母親，平日在基金會的角色也有點「媽媽」。「我們帶小朋友出去表演或參加活動，總是着眼一些細微位，像是有沒有準備水、休息時間有飯盒嗎？做母親就是這樣，總怕小朋友渴了無水、餓了無東西吃、冷了不夠衣服。」

▲ 龐秋雁（右一）為香港演藝學院學生，是次展覽及活動亦邀請了校友蘇玉華（左三）、謝君豪（右三）及陳國邦（右二）到場支持。（受訪者提供）

作為一位母親，Annike的確操了無數的心，1995年與同為演員的黎劍星結婚，數年後懷了孩子，已退出演藝圈打算專心養胎，豈料胎兒卻早產，僅32周便出世，讓新手媽媽的她措手不及。

「當時BB要住ICU，自己甚麼都不懂，加上不斷自責，真的很難受，但沒想到後來還有更難受的在等着。」

休養過後再度懷上第二胎，卻不幸三度流產，第四次更是陀至五個月才小產，聞者傷心。幸而終在第五次懷孕時順利誕下38周足月的細仔。擁有虔誠信仰的Annike感謝神賜予她兩個寶貝兒子，亦感恩神指引了一個教育、幫助兒童的路向。

助基層兒童接觸藝術

「剛開始時我和妹妹只是在學校教音樂和戲劇，那是一家九龍塘的私立小學，但幾條路之隔就有很多基層小朋友，想學卻沒機會。我們很想告訴大家，音樂並不是奢侈品，基層兒童也能獲得免費學習音樂的機會。」堅定了理念後，兩姊妹成立了「音樂兒童基金會」，將受惠目標鎖定深水埗區的兒童，為他們提供唱歌、管弦樂器等的教授課程。「我們亦嘗試把戲劇元素加入音樂中，同時會帶他們去欣賞不同的音樂會，我們希望將分隔音樂和兒童的『貧窮』踢走！」

▲ 前亞視花旦龐秋雁早已退出演藝圈，現與妹妹同為服務基層兒童的NGO創辦人。（湯致遠攝）

Annike笑言：「我們有個心願，希望以後大家提起深水埗的時候，不會只說它是低下階層的窮人區，只有鴨寮街地檔和劏房：而是充斥着一班熱愛音樂、用心學習、充滿自信的孩子。」

10年默默成就《跳出劏房的音樂兒童》

音樂兒童基金會（MCF）於2013年由龐氏姊妹（龐秋雁及龐倩渝）創辦，經過10年默默耕耘，為了讓更多公眾人士更加了解基金會如何以音樂幫助基層兒童及其家庭，上月一連6天在充滿懷舊特色的中環街市1樓，舉辦了一場與別不同的「賽馬會音樂兒童果子計劃《跳出劏房的音樂兒童》展覽及音樂會」。

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Annike解釋：「《跳出劏房的音樂兒童》的意思是，雖然基層兒童的環境未必能改變，但當他們專注地學習音樂的時候，他們已經跳出被限制的框框，與音樂飛翔。」展覽更特設兩間模擬板間房，觀眾可親身體驗基層兒童平時是怎樣在狹窄的空間裏練習樂器。而在上月底，展區更變身成為舞台，音樂兒童以「音樂馬拉松」的形式，表演多個合唱及管弦樂合奏的節目，以音樂展示學習成果。

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驚喜惠及整個家庭

回想成立初期，Annike直言：「開始時，我們甚麼都沒有，我和倩渝憑着信念，踏出了第一步，從深水埗一間福利中心的小房間，到今天擁有辦公室；從沒有人手，到來自香港演藝學院、香港浸會大學及海外音樂學院的專業音樂家前來幫忙；從沒有經費，到得到賽馬會、羅鷹石慈慧基金、陳廷驊基金會、周大福慈善基金及其他商戶等的支持，叫我們在過去幾年，能把『音樂兒童』計劃推行得更暢順、更快速。」

Annike認為最感動的，是看着一個個學生因學習音樂而成長改變，自信心也愈來愈強；更有父母因看到孩子的轉變，彼此關係大為改善。「很開心發現，一開始以為幫助的是孩子，最後卻是整個家庭都受惠。」

記者：王嵐