【渣甸山百科】名人生B之選！盤點渣甸山星級私家醫院

要稱得上豪宅地段，優越的地理位置、開揚的景觀、清幽恬靜的居住環境當然不可或缺，生活配套設施絕對是重要一環。不少富豪非常注重健身養生之道，除了定期運動、注意飲食外，居所附近的醫療配套亦成富豪置業考慮條件！香港一向以醫療水平高見稱，尤其本地私家醫院一向受中外名人、富豪歡迎。全港13間私家醫院中就有3間位處港島東，以名人聚居的渣甸山為例，駕車前往港島東私院車程平均約10分鐘內；往位於半山及南港島的私院，車程亦不過約15分鐘。

養和醫院 — 星媽最愛 媲美五星級酒店

要數本港富豪名人至愛的私家醫院，位於跑馬地山村道的養和醫院肯定位列其中，與渣甸山不過相距約10分鐘車程。該院又以婦產科最為權威，多位香港名媛、星級媽媽均選擇到這裏分娩，例如前「跳水皇后」郭晶晶、李嘉欣、張栢芝及「天王」郭富城妻子等。2019年為賭王何鴻燊家族誕下第五代首個男孫的女星奚夢瑤，也是在該院分娩，當時外界估算她生子入住四天，花費約60萬！

至於另一位天王劉德華，2017年在泰國拍攝廣告時墮馬受傷，返港後亦被送到養和醫院療養超過50天；而有渣甸山「大業主」之稱的劉鑾雄，便曾在養和醫院進行換腎手術。消息指，當年劉鑾雄以1年1千萬，包下2名醫院駐院醫師，並請對方24小時隨時待命。

能得一眾富豪名人青睞，養和醫院除因高水準的醫護服務，亦因極高私隱度和開揚景觀而備受歡迎。擁有逾百年歷史的養和醫院，現時設有約650張病床及逾30個專科中心。而該院轄下的癌症中心，是亞太區內少數擁有全方位放射治療設備的醫療中心。

該院多個套房擁有開揚翠綠的馬場景觀。其中位於最頂層的秀群套房，面積更達2,000呎，此外，該院套房更置設防盜系統，讓病者家屬可透過房內的屏幕識別訪客身份，免受滋擾。

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港安醫院 — 醫療質素備受肯定

同樣屹立於東半山的本地「富豪醫院」之一的香港港安醫院－司徒拔道，是全港首間設立心臟專科中心的私家醫院，更特設24小時心胸痛急診中心。有醫生指，私家醫院心臟科需求龐大，多數設有心臟科中心，全因「太多有錢人用」，新地前主席郭炳湘中風後亦轉往港安醫院治理。

港安醫院亦吸引不少名人選擇在此產子，皆因它遠離繁囂、環境幽靜。陳凱琳與鄭嘉穎婚後四年抱三，三胎包括大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）和孻仔Carlos都在香港港安醫院出生。陳凱琳在社交平台上向醫院表示深深的感謝，更分享醫院的素食餐單很好吃，令她非常難忘。同為星媽的楊茜堯（楊怡）、Angelababy和楊千嬅，以及薛家燕新抱也在這所醫院分娩。

香港港安醫院－司徒拔道以基督教為背景，曾創下本港醫療界先河，於2006年首次取得「JCI國際醫療認證」。2021年，該院便成功為一名逾70歲患嚴重三尖瓣倒流的病人，進行「經導管雙腔靜脈瓣膜系統」安置的嶄新微創手術，成為全港首例。

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明德醫院 — 享受貴族式服務

港島半山、山頂的清幽環境，的確為本港私家醫院提供理想的療養條件。位處山頂加列山道，與渣甸山相距約15分鐘車程的明德國際醫院，就是最佳例子。該院採取西方醫護模式，一直深受本地及外藉人士歡迎，大劉妻子「甘比」陳凱韻也在這裏誕下大女。

事實上，明德醫院一向有「貴族醫院」的稱號，其剖腹分娩的收費也在芸芸私院中「數一數二」。坐擁壯麗的香港南區全景固然是其賣點，而古典的歐式建築亦令它別樹一幟。獲得美國專題周報《HealthExecNews》評級為全球第三最美麗醫院，坐擁無敵大海景，俯瞰南中國海。設施方面，醫院大部分私人房都有露台，難怪深受富豪名人歡迎。該院十分鼓勵媽媽們餵哺母乳，故醫院特設哺乳顧問及經母乳餵哺培訓的醫療人員，隨時候命。

▲ 明德醫院古典的歐式建築亦令它別樹一幟。

▲ 明德醫院位處山頂加列山道，清幽環境。

港怡醫院 — 港大設立、質素保證

於2017年成立的港怡醫院，位於港島南區黃竹坑。作為一所「年輕」的私家醫院，港怡醫院卻是「資歷深厚」，皆因它是香港大學醫療系統教學醫院，由港大協助設立、推動和負責臨床管治。

正因其背景，港怡醫院可提供全面的臨床服務，涵蓋超過35個專科及分科。該院設有24小時門診及急症室，為港島首間及唯一提供全天候門診及急症服務的私營醫院，更為港島首間提供初生嬰兒深切治療部（NICU）相關服務的私家醫院。名模熊黛林（Lynn）2018年亦在該院誕下一對孖女，據知Lynn入住日租8,000元的豪華套房，加上孖胎開刀醫生費比單胎貴30%，預計合共花約20萬港元。

有趣的是，港怡醫院亦以飯堂「港怡軒」而聞名。由於醫院具新加坡背景，醫院特別派廚師到當地學習星菜，醫院主廚亦是五星級大廚，餐廳提供多項星洲美食，包括海南雞飯、肉骨茶、炒貴刁及海鮮喇沙等，更吸引鄰近葛量洪醫院醫護、聖保羅男女中學的學生和家長光顧。