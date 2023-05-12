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【好人好事】善心餐廳提早製作端午糭冀員工有工開　無奈被索額外1萬元煤氣按金終獲暫緩

社會 16:45 2023/05/12

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上周日（7日），「膳心小館」發文指門市現售各類糉，稱一眾員工「在辛苦背後，靠自己雙手，有尊嚴地賺取生活費，繼續生存下去」。（膳心小館圖片）

為解決一眾工場員工生活燃眉之急，小店「膳心小館」今年提早製作及售賣端午糭，讓他們「有工開」，自力更生。但該店於昨（11日）午發文指，接獲煤氣公司信件，稱本月煤氣用量大增，要求收取額外1萬元按金，以致增加小店經營壓力，事件獲大批市民關注。翌日（12日），煤氣公司香港中華煤氣主動覆檢突然增加按金一事，考慮該店並無欠款紀錄，決定暫緩徵收有關費用。

昨午，「膳心小館」於社交網站發文指，在經營困難之際，突然接獲香港中華煤氣的信件，稱該店本月煤氣用量大增，故要求支付額外1萬元按金。該店坦言，心情「十分無奈及迷惘」，稱提早製作及售賣端午糭只為幫助一眾母親及社工轉介入職的員工，端午糭售價亦已較其他連鎖餐廳低，賺得不多。

「膳心小館」接獲香港中華煤氣信件，稱該店本月煤氣用量大增，故要求支付額外1萬元按金。（膳心小館圖片）

事件獲大眾關注，網民紛紛呼籲「膳心小館」致電煤氣公司了解事件，並寫信告知情況，稱一般都可以免交按金。

引述該店今日（12日）於社交網站發布的「特別安排一則」，香港中華煤氣會計部職員稍早之前致電表示，「得到大家（社會大眾）關注後，考慮到店舖並無欠款紀錄，公司已主動覆檢突然增加按金一事，決定暫緩徵收突然被增加按金，直至下年5月再作覆檢」。

最後，店方指感謝香港中華煤氣「體恤情況，願意寬大處理」，並感謝一眾街坊、同事、客户作出關注。

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記者：梁凱婷

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