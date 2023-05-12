【孝感動天】為捐骨髓救血癌母 7歲女童忍痛打針20日內搏命增重至88磅

▲ 好孝順的女兒！

後日(14日)就是母親節，母愛很偉大，但反過來孝順的子女一樣是孝感動天！內地一個7歲女童捐骨髓救血癌母的故事，感動萬千網民。為了達到捐骨髓的體重標準不惜狂吃，最終在短短的20日內成功的令體重上升至40公斤(88磅)。女童表示，「我一定要救媽媽，因為那是我的媽媽。」

綜合內媒報導，在今年4月初，7歲女孩趙文涵的媽媽發現自己身上出現不明瘀青，而且血流不止，去醫院檢查後得知患上白血病。醫生更下達病危通知，指文涵媽媽的病況屬於高危型，血小板降至為0，急需骨髓移植才有望康復。由於骨髓庫沒有合適的血型，女兒成為媽媽的唯一希望。

▲ 短時間內增重至88磅。

「我一定要救媽媽」

趙文涵得知自己是唯一能夠救母親的人，堅決地表示要捐骨髓救母，但由體重不達標，她要在短短20天內增重至88磅，並且要捱針做手術，她表示：

我一定要救媽媽，因為那是我的媽媽，不管再疼、再害怕我都要救出媽媽。

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但其實媽媽起初極力反對，因為不想女兒受苦，但女兒意志堅定，只好支持女兒的做法，媽媽哭著表示「很感動，覺得從小到大對她的愛，她也同樣回報給我了」。幸好骨髓轉移手術中很順利，幹細胞也已經輸入母親體內，而目前文涵也已經回家調養身體。

影片曝光後，網民紛紛表示感動，「女孩是來報恩的」、「七歲足夠意識到，她沒有了媽媽會更慘」、「寶貝你好棒，希望你的付出能換來更好」、「為這個小美女點讚」、「加油寶貝你最棒你的媽媽也會好起來的」、「女兒很勇敢」、「感動了，感恩的孩子」等等。

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責任編輯︰王明芳