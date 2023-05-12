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【聲夢傳奇2】XiX成員楊秉頤為粉絲落力獻唱　Caitlin自爆最愛《少林足球》

娛樂 16:36 2023/05/12

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XiX成員楊秉頤（Caitlin）出席其首次粉絲見面會。

由《聲夢傳奇2》誕生的女團XiX，成員楊秉頤（Caitlin）在上月底應粉絲邀請，出席其首次粉絲見面會「小太陽初夏之約」，Caitlin也連番多謝後援會的努力。

Caitlin最愛《少林足球》

大會分別準備了Chitchat及遊戲，粉絲反應熱烈，令氣氛十分熱鬧，更重要藉此和Caitlin互相了解。

原來Caitlin最喜歡的電影是由周星馳執導的《少林足球》，更指看過很多很多遍，粉絲們齊齊哄堂大笑，更笑指Caitlin可以與星爺重演「少林功夫好野」唱歌橋段。

楊秉頤（Caitlin）出席粉絲見面會。

Caitlin「有求必應」

Caitlin為今次見面會特別準備了兩首歌，分別是Dear Jane的《到底發生過什麼事》及A-Lin黃麗玲 的《愛》。

因應粉絲要求，Caitlin特別準備《到底發生過什麼事》完整版作現場表演，《愛》則是第一次公開演唱，令粉絲們很驚喜！

貼心的Caitlin更對粉絲有求必應，即興增加點歌環節，分別清唱張國榮《追》、Alicia Keys《If I Ain't Got You》、NewJeans《OMG》，粵語、普通話、英語及韓語表演都游刃有餘，果然是女團XiX中的學霸主唱擔當。

楊秉頤（Caitlin）

粉絲大力支持

首次粉絲見面會完滿結束，在場粉絲都很期待下次應援活動，向偶像Caitlin大派定心丸，指無論女團XiX去向如何，都一定會支持每位成員，令Caitlin非常窩心！

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