【香港小姐】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

▲ Reina真係好叻女！

所謂「關關難過關關過」，每人總會遇到疫境低潮的時候，最重要的是自己的心態怎樣面對，因為路是靠自己走出來。

就如港姐陳瑞菱（Reina）在23歲時發現體內長有一個21厘米長的巨型腫瘤，令器官大移位。

面對生死關口，她直言曾覺得自己「好快死」，不過她依然勇於面對與腫瘤「搏鬥」，最終手術成功，惟她腹部留有一條長逾一呎的疤痕，而這條在別人眼中覺得礙眼的疤痕，反而Reina視為人生一大重要印記，令其珍惜生命，更練成強大意志力，不會輕易被擊敗。

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▲ Reina在23歲時體內長有一個21cm的腫瘤。（陳慧安 攝 ）

有巨型腫瘤令器官移位

Reina接受TOPick專訪首度剖白患病經歷，直言從沒想過自己會患上如此嚴重的病，就連醫生都表示99.99%沒有可能發生在其年紀上。

她透露當初自己並沒有任何病徵，只覺少許胃脹，還以為是壓力影響：「之後去看胃科醫生，又幫我做了檢查，也沒有問題，醫生更對我說那麼年輕，不用擔心會有癌症。」

雖然如此，Reina總覺得不妥，加上當時她經常出現驚恐症微狀，心跳很快，並自覺命不久矣：「我就再看醫生堅持做CT Scan，照完當日醫生便立即要見我，原來我個胃後面有一個21cm的腫瘤，因為太大關係，估計這個腫瘤至少有3年已在我身體內 ，更慢慢大到令我的器官移位，包括胃移了右面﹑胰臟調轉了以及個腎被壓下去。」

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自覺很快死 做了9小時手術

當年只得23歲的她，聽到這個消息無疑不如如何面對：「我是嚇到目定口呆，完全沒有反應，驚到不懂哭，還幻想自己是否在發夢，因為沒有想過人生只是剛剛開始，突然之間不知何時會離世，真的很驚。我還記得問醫生『我是否就快死？』，他對我說每個人也會面對這個問題，幸好這個腫瘤屬良性，切除後便沒事。」

Reina指當時找了5個醫生，其中有3位也不接這個手術，全因風險太大，惟她與母親堅強面對，終找到一個經驗豐富的醫生幫其做手術。「這個開肚手術做了9小時，我還記得最初做完手術，我問醫生個肚臍還在不在，感覺很像𠝹開個肚臍。」

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手術後留下逾一呎的疤痕

幸好最終手術成功，但從此腹部便留有一條長逾一呎的疤痕，對每位女生來說都難以接受，而Reina亦毫不例外。

她直言用了一段時間才接受這條疤痕，成為其身體的一部份：「每個女生都想要完美的身材和皮膚，當然我也一樣，但在休養期間，就想自己差點經歷死亡邊緣，還有甚麼需要怕，何況只是一條疤痕，沒有事較有一個健康身體更重要。」

正正因為這條疤痕令Reina學懂珍惜生命，把握時光做自己想做的事，而且，因為這個經歷令其變得更堅強，遇到困難不輕易被打敗。

她續指此事後更注意自己的健康飲食，亦會每年做身體檢查：「不會再讓自己胡亂吃東西，因為很多時我們都會低估吃的東西，會影響自己身體狀態，而且，我也變得更勤力做運動，希望我的經歷可提醒大家要注意身體健康。」

▲ 手術後留下逾一呎的疤痕 。

將疤痕視為identity一部份

不過現今醫美技術優秀，理應可以淡化疤痕，對此Reina說：「我有試過打類固醇 ，因為這樣可以縮小個疤痕，但反應不太好，我亦有看過皮膚醫生，他說可以再切開重新縫過 。」

她續指：「如果我沒有做運動習慣，還可接受做手術之後幾星期睡在床上，但我一直做開運動，不想斷了過程，所以就覺得不要緊，因為我又不是做模特兒，而且這疤痕已成為我的identity一部份。」

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大學讀書壓力大 將健康放在首位

情緒影響身體，回想3年前就是Reina入讀大學時期，她坦言讀書壓力很大，經常溫書到通宵達旦：「對自己要求很高，很想成績拿到高分，那時我經常一早去圖書館溫書，直到凌晨3﹑4點才離開，令到生活作息很差，又喝很多咖啡，加上身邊的同學全都獲得高分，令我更有壓力要做得更好。」最終不負所望，在倫敦經濟學院管理學碩士以一級榮譽畢業。

有經歷才會成長，現時Reina學懂調節心態，將壓力變成動力，「壓力都有良性，每個人都一定有壓力，應懂得將壓力變成動力，令自己不斷進步，走出舒適圈。」

瀕臨生死邊緣，她深明沒有甚麼較健康更為重要，現凡事會將健康放在首位，珍惜所擁有：「不論幾年輕，生命隨時可被拿走。」

▲ 深明健康很重要。（陳慧安 攝 ）

場地:Palmax Craft @palmaxcraft

記者：陳曉柔

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