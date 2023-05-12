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【區會改革】曾國衞：區議會不一定由選舉產生　不屬民主進程一部分

政治 16:15 2023/05/12

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曾國衞表示區議會不一定由選舉產生。（資料圖片）

立法會研究完善地區治理建議方案及相關事宜小組委員會今早舉行首次會議。政制及內地事務局局長曾國衞表示，《基本法》並無明確講明，地區組織須由選舉產生，「更遑論是由普選產生」，認為將區議會說成為特區民主進程一部分，均屬曲解《基本法》原意、偷換概念及「僭建」。

曾續指，當局的安排是因時制宜，過去可能較多民主選舉成分，但目前多元多渠道方式，更可達致良政善治，提升地區治理效能。他續指，將來不同政治光譜人士，只要真誠愛國愛港，都可參選。

民建聯陳克勤關注，如果委任議員表現不佳有何懲處，「會唔會因為委任就唔敢搣佢柴？」曾國衛稱，監督履職機制可以確保議員履職盡責。

區議會名字深入民心   暫無意改名

自由黨張宇人和工聯會郭偉強關注，「區議會」會否改名，加入「諮詢」兩字，讓市民更清楚了解議會職能。曾國衞表示，「區議會」名字已深入民心，怕短時間作太多變動會令市民不便。

公眾可於5月22日前提交意見書

另外，立法會研究完善地區治理建議方案及相關事宜小組委員會今日在立法會網站登載公告，邀請公眾就方案提交意見書，截至日期為本月22日下午5時。

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責任編輯：戴朗希

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