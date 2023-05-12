【照顧壓力】照顧重度小兒麻痹兒子53年 7旬媽不堪照顧壓力心力交瘁弒子

▲ 《黃金花》劇照。

長期照顧病患，背後的辛酸及壓力難以想象。台灣台北市一名79歲劉姓老婦，疑不堪長期照顧患有重度小兒麻痹的兒子40多年，她以膠帶封住兒子的口鼻，導致兒子窒息死亡，劉婦涉殺人罪被捕。

綜合台灣傳媒報道，事發於5月12日，當地警方接獲一名女子報案，指家中有人因病離世。警員到場後卻發現，53歲林姓男子倒臥在床上，他的口鼻纏有膠帶，經了解後，林姓男子患有重度小兒麻痹且身心障礙。

菲律賓傭人向警員表示，她早上如常起床照顧林男時，發現房門意外上鎖，她當下立即使用備用鑰匙將門打開，豈料發現林男口鼻被膠帶封住，已失去知覺，而林男的母親則坐在床頭哭泣，她立即報警。

警方審問期間，現年79歲的劉姓老母親坦承犯案，她指兒子長期需要人照顧，自己年事已高，身心俱疲「真的累了」。據悉，林母用常見的褐色布膠纏繞兒子面部好幾圈，封住口鼻並徒手壓住面部，直至兒子無反應。

據悉，劉婦共育有3名兒子，死者為小兒子，長子及妻子住在2樓，二兒子則與家人長期住在外地。現年53歲的小兒子，嬰兒時間因注射日本腦炎副作用導致重度小兒麻痹，長大後病情持續加重，生活無法自理，無法行動、言語，長期倒臥在床，平時只能發出「哼、嗯」等聲音，

長期靠母親及菲傭照顧，而照護費用僅靠兩老存款，加上長期請菲傭協助照料，經濟壓力極大。

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責任編輯︰王明芳